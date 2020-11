Hotel de Cancún lanza el “Sexy Fin”, paquete vacacional decembrino para parejas 

CANCÚN, MX.- Temptation Cancún Resort sabe que esta temporada es ideal para organizar las vacaciones de fin de año; por eso, preparó el “Sexy Fin”, una promoción para que parejas o grupos de amigos disfruten del mejor ambiente de fiesta en el “Playground for Grown-Ups” (zona de juegos para adultos) más divertido del mundo.

“Sexy Fin” ofrece a sus visitantes tarifas todo incluido desde 2,300 pesos (por persona /por noche) en ocupación doble para reservas de habitación o paquetes de hotel+avión, vigente del 9 al 20 de este mes, al reservar directamente en el sitio web oficial del resort temptation-experience.com mediante el código promocional SEXYFIN.

Este exclusivo resort para adultos (topless opcional) invita a los viajeros que deseen aprovechar esta gran oportunidad para preparar maletas y disfrutar las vacaciones más divertidas con altos estándares de seguridad e higiene.

Las reservaciones incluyen acceso a los siete restaurantes de especialidad, incluido SHE, insignia de menú afrodisiaco, exclusivo para parejas; a las emblemáticas piscinas conceptuales, Sexy Pool y Quiet Pool; a sus seis bares, entre ellos el SKY 3.5, el punto más alto del resort para disfrutar de la vista del mar.

También está, el BASH, el corazón de Temptation donde cobran vida las más sexys y divertidas noches tema, complementado con el icónico entretenimiento para adultos de los creadores de juego.

Además, quienes hagan reservación en The Tower, el edificio central de Temptation, disfrutarán de beneficios adicionales y exclusivas experiencias como: menú especial de “room service” por el chef ejecutivo, check in y check out privados, y área exclusiva en la terraza de la alberca principal Sexy Pool, entre otras. (Infoqroo)