ELECCIÓN 2022 | “NO DEBEMOS NORMALIZAR LA VIOLENCIA”: Advierte la candidata Kira Iris que en Cancún ya muchos dan por hecho que la inseguridad es cotidiana, pero dice que aún estamos a tiempo de resolver

CANCÚN, MX.- En el tema de la inseguridad, hemos llegado al extremo de normalizarla, hecho que no debemos permitir y que aún estamos a tiempo de resolver, con voluntad política y administrativa, pero sobre todo con la participación de todos, destacó en entrevista la candidata a diputada por el Distrito 07 de la colación “Va por Quintana Roo”, Iris Mora Vallejo.

En breve charla con medios de comunicación, la futbolista profesional a quien le correspondió luchar por ganar el lugar que corresponde al género femenino en el futbol profesional; de la generación que enfrentó la discriminación de no contar con uniformes, sueldos y proyección, sólo por el hecho de ser mujeres y que hoy en día, gracias al esfuerzo de su generación de futbolistas triunfadoras, en México contamos con una liga femenil de futbol profesional, respondió a las preguntas de los periodistas.

La entrevista se centró en el tema de la inseguridad que hoy por hoy es el flagelo más grave de la sociedad cancunense y quintanarroense, aunque también se refirió a las condiciones del Distrito 07 que es el que le toca recorrer.

Ante la pregunta, ¿con qué se ha encontrado en ese distrito?, Iris Mora Vallejo, comentó: “con el nivel de pobreza, desolación de las personas que ya no creen nada, el hartazgo hacia el político por cómo los han utilizado para las campañas políticas por la forma en que el político les visita para pedirles el voto y ya nunca regresan, la confianza se gana, no se impone”, advirtió.

Describió la dimensión de los problemas en el Distrito 07; “hay en mi distrito, 90 mil familias que exigen exactamente lo mismo, que todos creen que su colonia,o el lugar donde viven es el peor porque no pueden salir ni siquiera de ahí; el tema de la movilidad es un problema, el tema de la pavimentación, de los servicios públicos”.

Por ello, exigió voluntad política para resolver un tema que se ha prolongado al pasar de los años, “dejemos de echarnos la bolita de a quién le pertenece el problema; nos pertenece a todos, somos de la misma ciudad, y ellos son cancunenses, quintanarroenses que trabajan en las grandes empresas, que reciben al extranjero y que tiene que regresar a su casa y tomar dos o tres horas de transporte, porque sólo tiene una ruta”.

Por ello, subrayó que se han extinguido la esperanza; “entonces esos son los ciudadanos que están allí, sin esperanza que viven en mucha desolación, en mucha pobreza; muchos niños y niñas sin oportunidades y ya debemos ponernos a trabajar, nos toca chambear, nos toca hacer este trabajo en equipo; Quintana Roo”.

Explicó que aún es tiempo de redireccionar para mejorar; “es un estado muy joven donde todavía podemos recomponernos, todas y todos porque, te digo, no es lo que vaya a hacer Iris Mora, sino, les pregunto, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, es un tema de conciencia para todos los que vivimos aquí y tomar cartas en el asunto”



LA REALIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

“El tema de la seguridad es un problema, tenemos 900 a mil elementos de la Policía, mal pagados, hay que decirlo, que nos cuidan a un millón 375 mil más menos cancunenses, que yo creo que somos muchos más y todo mundo quiere resolver el problema de arriba abajo; estamos para sembrar otra vez”, destacó.

Advirtió que lo que hacemos con la infancia se refleja en la situación de inseguridad; “si tú estás creando niños, jóvenes sin oportunidades, son sujetos vulnerables que nos los están arrebatando porque el índice de inseguridad ha crecido en los últimos años en Cancún, porque ya se fueron las oportunidades; por eso mi tema es sembrar, ir de abajo para arriba, es, necesitamos que el deporte sea para todas y todos, el tema de cultura que antes teníamos”.

Advirtió, que no es un tema de falta de recursos: “Y el presupuesto está, todo mundo en nuestro país nos dice “es que no hay dinero”, no, lo que no hay es voluntad, el tema de la inseguridad se tiene que atacar comenzando a sembrar otra vez con las niñas y los niños, llevándoles deporte, actividades culturales, recreativas, para empezar a sacarlos y arrebatarlos a los que nos los están ,quitando”.

Hizo notar lo que en los hechos es obvio, pero al parecer, para la autoridad, no; “desde el Congreso podemos aprobar el tema de las cámaras que se están poniendo, pero otra vez, caminando en las colonias más pobres, donde pasan muchas cosas que nadie publica porque nadie llega allí, tenemos un problema fuertísimo de energía eléctrica, no hay luz, entonces ayer nos comentaban que habían puesto la Alerta Vecinal, que cuando pasara algo, el vecino presionaría el botón y dice, pero no tenemos electricidad, o sea, el botón rojo no funciona”.

Por ello concluyó que el mejor trabajo, es el que se hace en equipo, en comunidad; “entonces, regreso a lo mismo, el trabajo en equipo, ponernos de acuerdo todos, desde nuestra trinchera y comenzar a trabajar para resolver el problema que se está normalizando”.

“¡y eso es lo peor; cuando camino me dicen, diputada, hoy sólo amaneció un muerto, a la niña de allá la violaron, pero no la mataron, gracias a Dios; ¡esos son los comentarios normalizados que tenemos todos los días! Yo creo que de verdad, vivimos en este paraíso que es para unos cuantos”, lamentó.