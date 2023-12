CONTRATOS Y GRABACIONES EXHIBEN A ‘EL CLAN’: Revelan MCCI y Latinus presunto escándalo de corrupción y tráfico de influencias que involucra millonarios contratos entregados por los gobiernos de Quintana Roo y Tabasco a un amigo del hijo del Presidente Obrador para la compra de medicinas

Seis días antes de la firma del contrato con el gobierno de Quintana Roo, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) incluyó a Romedic en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria. Esto, debido a que el personal del órgano regulador no pudo constatar las condiciones sanitarias del establecimiento al no encontrar el inmueble donde opera.