DENUNCIAN QUE PIDEN SUMAS DE MIL A MIL QUINIENTOS PESOS: Acusan taxistas de Isla Mujeres a inspectores de Imoveqroo de exigir sobornos

ISLA MUJERES, MX.– Taxistas del Sindicato “Gustavo Díaz Ordaz” denunciaron esta mañana a inspectores del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), quienes presuntamente les exigen sobornos, durante un operativo que estas autoridades realizaron en la avenida Rancho Viejo.

Lo anterior fue captado a través de varios videos en los cuales se puede apreciar una discusión entre varios taxistas de este sindicato y algunos inspectores.

Uno de los operadores de nombre Guadalupe Lázaro Javier aseguró que los inspectores montaron un operativo para exigirle a los agremiados una suma de mil pesos a cambio de no imponer una multa por el supuesto mal estado de los taxis.

Además, refirió, que momentos antes, otros colegas taxistas pagaron hasta mil 500 pesos, al aceptar la “propuesta” de los inspectores que operaban con un chaleco guinda y logo del Imoveqroo.

En un video que tiene como duración 13 minutos, se puede apreciar la unidad 015 de Imoveqroo, la cual estaba ocupada por cuatro inspectores que llevaban puestos chalecos guinda con los logos oficiales de la institución.

En esta grabación, un operador criticaba el estado de dicho vehículo de inspección, al señalar que también presentaba deficiencias y mal mantenimiento.

“Yo solo aplico la ley, no lo digo yo. La ley me lo señala y lo tengo que aplicar. Nosotros no damos un servicio público”, alegó uno de los inspectores que fueron increpados.

Ante esta situación, integrantes de este sindicato exigieron al titular de Imoveqroo, Rodrigo Alcázar Urrutia, y a la delegada de dicha dependencia en el municipio, Candelaria Hernández Peniche, una investigación profunda para sancionar o remover a dichos inspectores. (Agencia SIM)