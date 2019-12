Dos años después, Semarnat responde a tribunal federal sobre el plan de restauración del Malecon Tajamar

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por Saraí Reyes

Advertisement

CANCÚN, MX.- A mas de dos años del mandato de un tribunal federal, finalmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), hizo entrega del programa de trabajo para la restauración de manglar Tajamar al juzgado tercero en la que se establece las actividades que se llevarán a cabo, entre las que se encuentan, la reabilitación del flujo de agua entre varios predios, así como la restitución de manglar en áreas afectadas.

Lo anterior, luego de que en junio del 2017 el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en respuesta al recurso promovido por la activista Araceli Domínguez Rodríguez y otros trece integrantes de Salvemos Manglar Tajamar, que deriva del juicio de amparo 1064/2015-1, otorgó un amparo y protección de la justicia federal a defensores del manglar Tajamar, con lo que obligaba a la SEMARNAT a frenar la autorización de impacto ambiental otorgada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para el desarrollo del Proyecto Malecón, Cancún.

El fallo también obligaba a la autoridad ambiental a no emitir ningún nuevo permiso y a restaurar la zona afectada y en dicha resolución el Tercer Tribunal Colegiado evidenció que no existía constancia de que la urbanización y edificación del Malecón estuviese terminada, por lo que determinó que no son actos consumados de forma irreparable, como pretendía hacerlo valer Fonatur, por tal motivo, resolvió que es factible reforestar las zonas de mangle afectadas tomando en cuenta opiniones técnicas de expertos.

Derivado de este fallo, los promoventes estarán en espera de los comentarios del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de especialistas en la materia, sobre el programa propuesto por Semarnat, para presentar observaciones, en el caso de que las hubiera, ya que la propuesta específica que sería, la Comisión Nacional Forestal la encargada de llevar a cabo los trabajos. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...