“HAY QUE SABER ESPERAR”: Se resigna Mario Villanueva a pasar Navidad internado en la clínica Campestre ante promesa de AMLO de pronta reclusión domiciliaria

Por Rafael Briceño

CHETUMAL MX. – Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid reconoció que a pesar de la buena voluntad mostrada tendrá que pasar la Navidad y Año Nuevo internado en la clínica Campestre y no en su domicilio.

Manifestó su confianza en obtener el beneficio de prisión domiciliaria en enero próximo una vez que el juez regrese de vacaciones “a esperar”.

El mensaje íntegro publicado por el ex gobernador en su cuenta de Facebook

Muy queridos amigos y amigas.

Paisanas y paisanos

Hoy, con mucho ánimo porque en la adversidad en que me encuentro cuento con la comprensión, el afecto y la solidaridad de ustedes, deseo de todo corazón que, en esta Nochebuena, en cada uno de sus hogares, en unión familiar se avive la llama del amor y la paz.

Pido a Dios que en el corazón de ustedes se fortalezca la decisión de vivir cada día con optimismo, e incluso con alegría, a pesar de las dificultades que puedan existir. Que permanezca firme la decisión de luchar por una vida mejor y no rendirse ante los problemas cotidianos, por difíciles que sean.

Les comento que, a pesar de la buena voluntad para ayudarme a ir a casa, demostrada públicamente por el presidente López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Doctora Olga Sánchez Cordero, tendré que pasar la navidad y el año nuevo en la Clínica Campestre en que me encuentro.

El presidente y la secretaria desean mi pronto retorno a casa con mi esposa y mis hijos, pero el Magistrado del Poder Judicial Federal tiene sus propios tiempos y ni modos, hay que saber esperar.

Esperar ha sido el signo de mi permanente lucha que hoy se centra en dos peticiones:

Que se resuelva mi solicitud de que el Magistrado federal me conceda la prisión domiciliaria, es decir, que en lugar de que sea en la cárcel llamada CEFEREPSI, en el Estado de Morelos, mi pena de prisión la compurgue en mi casa.

La ley me concede este derecho por mis problemas de salud y la edad, cumplo con todos los requisitos y espero que dejen de retrasar la resolución, para que el próximo mes de enero pueda darse positivamente.

La otra petición, es el indulto para obtener mi libertad. Agradezco a los representantes de todos los partidos políticos, que en el Congreso del Estado han acordado en forma unánime pedirle al Presidente López Obrador que me lo conceda; de igual manera agradezco a todas y todos ustedes que se han sumado a esta petición.

Se pide el indulto, porque se ha probado a través de una larga investigación que soy inocente, que los hechos ilícitos y los delitos que me atribuyeron son falsos, que fueron fabricados con interés político.

Me alegra que nuestro Presidente permanezca interesado en mi caso ya que continuamente ha mencionado su interés por resolverlo, como fue el día de hoy en su conferencia matutina

Navidad es nacimiento y nos recuerda el no perder la fe y precisamente en este día de celebración familiar, quiero decirle a quienes estén pasando por una situación difícil y complicada, que no debemos perder la esperanza, creo en la fortaleza de nuestra mente y de nuestros corazones para superar cualquier dificultad que se nos presente.

Felices fiestas les deseamos,

Su amigo Mario Villanueva, esposa e hijos.

