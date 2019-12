“ES QUE NO ALCANZA, NO DA”: Pide Jorge Robles a regidores decidir si quieren seguridad como la de Mérida o Michoacán al solicitar incremento de recursos para la corporación en el Presupuesto 2020 de Solidaridad

Por Javier Chumacero

Advertisement

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Durante la justificación del Presupuesto 2020 para Seguridad Pública, a los regidores se les plantearon dos caminos para dentro de cinco años: ser como Mérida o como Michoacán.

Al final, la corporación policíaca solicitaba 865 millones de pesos (aproximadamente 33 por ciento del presupuesto 2020) y recibirán 316 millones de pesos (23 más que este 2019). En un intenso debate, en el que salió a relucir que sólo cuentan con 26 patrullas porque hasta las unidades arrendadas están en el taller por falta de llantas.

“Es que no alcanza. No da. Acabo de hacer una cotización para 300 uniformes y sale en 45 millones de pesos, porque no es cualquier tela. Y somos 647 elementos”, intentaba convencer el encargado de la dirección, Jorge Robles, quien al final, diría que jamás quiso exigir ni faltarle el respeto a nadie.

Luego, dijo que “mínimo se requieren 50 patrullas y 20 o 30 motos. De preferencia que sean compradas. Hemos trabajado muy bien. Las incidencias delictivas han disminuido 25 por ciento. No lo digo yo. Se dice en las mesas de seguridad que somos la mejor policía de Quintana Roo”, les expresó a los ediles.

Sin embargo, las cuentas no cuadran. Y es que tan sólo de nómina hay que pagar 201 millones de pesos. También se quejó que por cada aspirante a ser policía que aprueba los exámenes de confianza, le reprueban un elemento que tiene 10 o 15 años de antigüedad. “Tenemos 51 nuevos policías y nos acaban de reprobar a 37 compañeros”, señaló.

“Esto es político. Les quisiera pedir que presionaran un poquito”, les pidió a los regidores. Además, cada curso de inducción para que un cadete presente la citada prueba tiene un costo superior a los 50 mil pesos. Y el mencionado examen cuesta siete mil pesos.

Un edil preguntó si en el contrato de arrendamiento no incluía el mantenimiento, a lo que el comandante contestó que no daban los aditivos ni las llantas. “Cada patrulla tiene un promedio de vida de año y medio, pero aquí no paran. Es ida y vuelta”, argumentó.

Más adelante, la directora administrativa Rosario Medina, reconoció que ni siquiera cuentan con equipo antimotines. “En Mérida no les duele el codo. ¿Con que equipo quieren que salgamos a defender a la gente? ¿Con una macana? Hay mucha droga y las cosas se están saliendo de control. Hay muchas muertes”, subrayó para luego lanzar la advertencia comparativa con Michoacán.

Previo, Robles había presumido que “hemos estado cosas que no se hicieron en los últimos nueve o diez años. Los policías están contentos y con la moral alta. Analícenlo bien”, indicó a los ediles.

También se habló del C4. Robles fue claro al respecto, “nos avisan de un lesionado con arma de fuego, cuando ya pasaron 10 minutos de que levantamos el cuerpo. Estamos trabajando a ciegas, y aún así lo estamos haciendo bien”, lamentó, para luego recordar que esta instancia es operada por la autoridad estatal.

La mayoría de los ediles les felicitó por su trabajo, aunque les recordaron que tenían un techo presupuestal que respetar. De todas formas, el encargado de Seguridad Pública les pidió “si hubiera un excedente, pongan los ojos en la corporación”. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...