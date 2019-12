Aprueba Cabildo nuevos nombramientos en las direcciones de Tesorería, Contraloría e Ingresos de Solidaridad

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por Javier Chumacero

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El Cabildo aprobó por unanimidad los nombramientos de Shelina Alonzo como nueva tesorera; de Antonio Jiménez en el cargo de Contralor; así como de Mirna Mayorga, en la dirección de Ingresos.

Por separado, la presidente municipal Laura Beristain confirmó la salida de Edgar Ordóñez de la dirección general de Planeación Económica, para de nueva cuenta ser parte del staff de asesores. Su lugar lo ocupará Amanda Degyves. Son los cambios 33 y 34 en casi 15 meses de gestión.

Alonzo toma el lugar de Fernando Aguilar, Jiménez es ratificado luego estar 75 días en el puesto a la salida de Sandor Castillo. “Edgar me asesora con la relación con el gobierno del estado. Habrá mil cambios más. Más cambios la semana que viene”, adelantó la alcaldesa.

“Les quiero pedir que sean congruentes y que apliquen los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, les dijo Beristain a los funcionarios recién nombrados.

La regidora Fabiola Ballesteros le pidió a la tesorera la presentación de un plan de trabajo, que convenza a los deudores del predial para que salden sus cuentas. “Son como 100 millones de pesos ese faltante, y la mayoría es de casas habitación”, indicó la tesorera, quien apenas el nueve de marzo pasado, tomaba protesta como directora de Ingresos.

También le pidió al edil al contralor, un informe acerca de las denuncias al interior del Ayuntamiento por acoso sexual. (Noticaribe)

