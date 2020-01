…Y AMLO defiende endeudamientos

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que algunos Gobernadores y Alcaldes recibieron sus administraciones en circunstancias preocupantes por lo que no tenían otra opción que endeudarse este año.

“La situación de varios estados es muy difícil en lo económico, en lo financiero, porque muchos Gobernadores recibieron las arcas vacías y con mucha deuda.

“Inclusive algunos están en una situación tan delicada, les dejaron tan mal las finanzas, que no están haciendo obras, que no les alcanza, son muy pocos los estados. No estoy justificando, pero es tanta la deuda que tienen, que no les alcanza ni para pagar la nómina”, expuso.

Al hacer un balance sobre el 2019, el Mandatario dijo que demostró que no hace falta aumentar impuestos ni endeudar la Administración federal.

“Se demostró que no hace falta que haya gasolinazos, se demostró que no es necesario endeudar al País para financiar el presupuesto público”, planteó. (Agencia Reforma)

