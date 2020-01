DENUNCIA EX SECRETARIO INTENTO DE EXTORSIÓN EN ALCOHOLÍMETRO DE CANCÚN: Acusa Juan Vergara que como no le detectaron alcohol, le intentaron aplicar una prueba antidrogas

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- Como se había anticipado luego que dentro del programa ‘Conduce sin Alcohol’ se modificó la sanción de pena corporal por multa económica, el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, denunció intento de extorsión por parte de agentes de Tránsito de Benito Juárez (Cancún), que le intentaron aplicar una prueba antidrogas.

A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario estatal publicó su queja contra los elementos de la dependencia policiaca y preguntó a la presidente municipal, Mara Lezama Espinosa, cuál es el sustento legal para someter a los ciudadanos a exámenes antidoping en el alcoholímetro.

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo, el operativo se instaló en dos cruces: avenidas Andrés Quintana Roo con José López Portillo, y Bonampak con calle Celarain.

Juan Vergara manifestó su inconformidad y reveló que bajo la ‘ineptitud de su prepotencia’ los policías de la dirección de Tránsito asignados al programa ‘Conduce sin Alcohol’ trataron de extorsionarlo por medio de una prueba antidrogas, sin que le explicaran si se encuentra estipulada esa acción dentro del Reglamento (de Tránsito) y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“Acabo de pasar un alcoholímetro en el municipio de BENITO JUÁREZ, y me encuentro con la novedad que también piden prueba de drogas!!! Cómo la harán? Está estipulado en la CPEUM? O solo es un abuso de autoridad? @CarlosJoaquin @aguilarosorio @TransitoBJ @MaraLezama”, señaló en un primer mensaje.

Y agregó: “El agente no me supo responder el sustento legal para pedirme la prueba de drogas, NO tomo, NO drogas, y la ineptitud de su prepotencia. Seguiré con el punto‼️@CarlosJoaquin @aguilarosorio @TransitoBJ @MaraLezama”.

Juan Vergara preguntó a la alcaldesa Mara Lezama Espinosa cuál es el sustento legal para llevar a cabo exámenes antidoping dentro del alcoholímetro y cuándo fue decretado, y pidió respuesta sobre el nuevo pretexto que usará la administración municipal para extorsionar en un futuro.

“Presidente @MaraLezama cuál es el sustento constitucional para la prueba de drogas en el retén de alcoholímetro? Cuando fue decretado en el municipio? Y porqué si no traes alcohol, se busca consumo de drogas? Mañana cuál será el pretexto para detener y extorsionar? @aguilarosorio”, cuestionó.

Y finalizó “Espero esas respuestas que dañan al destino y a los turistas, @CarlosJoaquin @aguilarosorio @TransitoBJ @MaraLezama”.

El jueves 5 de diciembre de 2019, los regidores aprobaron en sesión de Cabildo la reforma al Artículo 46, con las adiciones de las fracciones III y IV del Artículo 47; XV del Artículo 58, y IV del Artículo 60 del Reglamento de Tránsito Municipal, que da posibilidad a los automovilistas de pagar una multa económica o realizar trabajo comunitario a cambio de no pisar el ‘Torito’.

