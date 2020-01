Temporada de captura de langosta en Cozumel cerrará con buenas cifras, aseguran pescadores

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

COZUMEL, MX.- Se han extraído 35 toneladas de langosta en la isla de las golondrinas, en lo que va de la temporada, quedando todavía dos meses por cerrar, por lo que se estima llegar cerca de la meta lograda el año pasado estimó José Ángel Canto Noh, presidente de la Cooperativa Pesquera de Cozumel.

“Dentro de la producción de la langosta, cerramos con buenos términos, con 35 toneladas, esto habla de una etapa muy buena de consolidación, porque tenemos aún los meses de enero y febrero, recordando que la temporada es del 1 de julio al 28 de febrero, esperemos que se den las condiciones climáticas para sacar buen producto”, detalló.

Asimismo argumentó que comercializan el producto fuera de la ínsula, pues ahí está el mercado fuerte.

“Hemos vendido el producto fuera de la isla y eso nos ha permitido avanzar económicamente; incluso los cozumeleños están molestos, pero en su momento no nos compraban y hoy en día no son nuestros clientes; En el tema de exportación estamos detenidos, no hemos mandado últimamente, pero hemos movido la langosta a nivel nacional y estatal; ocasionalmente mandamos a Canadá y a China”, añadió.

Estas 35 toneladas de langosta viva son aparte de las cinco toneladas de cola, obtenidas también en esta temporada. La meta es llegar a la marca de 42 toneladas del 2019 o, en su defecto, acercarse.

Por otra parte, dio a conocer que generalmente las autoridades cierran el puerto cuando existen condiciones no tan lamentables, aunque cuándo es necesario cerrar por los nortes se entiende.

“Año con año nos perjudican los nortes y surestes, sobre todo en cierre e inicio de año, a veces las cuestiones de la autoridad también nos perjudican, ya que nos cerraron el puerto cuando el tiempo estaba en buenas condiciones, no solo a nosotros como cooperativa, sino al náutico y al turístico”, concluyó. (Agencia SIM)

