DISCREPA FISCALÍA: Reconoce AMLO que Gertz Manero protestó por actuar de Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo una protesta del fiscal general Alejandro Gertz Manero en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, por no respetar en algunos casos el debido proceso, publicó El Heraldo de México.

Desde La Mañanera, el mandatario indicó que ambas partes se están poniendo de acuerdo para que exista entendimiento e indicó que se hará con respeto a la autonomía de cada uno de los poderes.

Explicó que es legítima la protesta del fiscal Alejandro Gertz Manero, pues lo hace en defensa de la autonomía de la FGR.

“Que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede… qué afecta el llamado debido proceso”, indicó López Obrador y aclaró que Santiago Nieto no hace ninguna acción sin consultarlo, por lo que dijo que no se trata de echarle la culpa.

“Esto se va a arreglar, sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía”, aceptó el presidente.

Consideró que es al mismo tiempo es muy importante el trabajo de la UIF, “por aquello de si quieres dar con el delincuente síguele la pista al dinero… Santiago Nieto no hace nada sin mi consulta”. (Fuente: El Heraldo de México)

