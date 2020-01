Dueños de lotes en Tajamar mantienen esperanzas de construir, tras retorno de predios a empresarios en Holbox

CANCÚN, MX.- Marciano Carrasco, abogado que representa al propietario de uno de los lotes de Tajamar, afirmó que mientras esté en el Plan de Desarrollo Urbano, existe la posibilidad de construir en este polígono, pues es un terreno privado; más ahora, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reponer terrenos, que habían sido adjudicados a la Conanp, a manos privadas.

Advertisement

“Existe el antecedente de un predio de 52 hectáreas en Holbox, que eran de la Conanp y que dos empresarios ganaron (Fernando Ponce García y Ermilo Castilla Roche), entonces ya existe un antecedente. Lo que puedo decir al respecto es que los propietarios tienen todo el tiempo del mundo y mientras exista Tajamar en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), seguirán siendo privados con posibilidad de construirse”, detalló.

Dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe respetar los predios y no reforestar.

“Existe, como todo el mundo sabe, una sentencia ejecutoria del Poder Judicial, nos dijeron que tendrán que acatarla los de Semarnat, y reforestar la zona; lo que la gente no sabe es que no aplica para todos los lotes del Malecón Tajamar. Mi cliente no está notificado al respecto y mientras no esté notificado, sigue siendo propiedad privada y el gobierno no puede entrar a reforestar, tendrían que expropiar la tierra para que entonces puedan hacer lo que quieran”, añadió.

Agregó que son 10 lotes los que ya cuentan con la orden judicial para reforestar, el resto, que representa el 70 %, todavía son privados y no se puede hacer nada al respecto, pues son lotes que generan predial, tienen escrituras y uso de suelo, ya que ese es su carácter jurídico.

“No le veo futuro cercano, no se ha manifestado el presidente de la República, el que ha estado cerca es el director del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), Rogelio Jiménez Pons y él lo que dice es que no se puede tocar el tema por ahorita, ya que no hay presupuesto en la nación para devolver el dinero a los inversionistas”, concluyó. (Agencia SIM)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...