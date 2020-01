El poeta y activista, Pedro Uc, amenazado por oponerse al Tren Maya, cuenta con protección por parte del Gobierno Federal

Por Jéssica García

MÉRIDA, MX.- El poeta y activista maya Pedro Uc, quien fue amenazado en diciembre pasado presuntamente por ser opositor a los megaproyectos en zonas indígenas de la Península de Yucatán, entre ellos el Tren Maya, cuenta con cuidado por parte del Gobierno Federal a través del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Fue a través de mensajes de WhatsApp, la forma en la que Pedro Uc recibió amenazas en contra de su exesposa y sus hijos, por lo que de inmediato solicitó apoyo a diversas instancias y fue el Gobierno Federal quien le proporcionó protección junto con la Policía Federal.

El también miembro de la Asamblea de los Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” destacó que el número telefónico del que recibió las amenazas es de Morelos y a la fecha continúa recibiendo llamadas de números de teléfono de diversas partes de la República Mexicana, a los cuales se les está investigando.

Con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Pedro Uc y uno de sus hijos, de 25 años, quien también recibió amenazas, cuenta con vigilancia permanente por parte de elementos de la Policía Federal, quienes realizan rondines al menos tres veces al día en diversos horarios alrededor de sus casas.

De igual forma, cuenta con un teléfono satelital para que en caso de estar en riesgo puedan solicitar auxilio y en menos de cinco minutos cuenten con asistencia.

De esta manera, Uc tiene contacto con policías federales de Mérida, Tizimín, Valladolid y Peto, quienes tienen indicaciones de acudir ante cualquier llamado.

A pesar de que las investigaciones sobre las amenazas que recibió en el mes de diciembre no se han concluido y solamente hay presunciones de que fueron consecuencia de su oposición a la ejecución del Tren Maya, Pedro Uc señaló que en este sentido, podría haber varias líneas de sospechas, ya que la Asamblea de los Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” a la cual pertenece, misma que tiene dos años de ser conformada, se opone a diversos megaproyectos porque pretenden acabar con la selva, ponen en riesgo la cultura, la lengua y la forma de vivir de las personas que radican en la zona maya.

“Son alrededor de cinco líneas de proyectos a las que nos oponemos, como el monocultivo de la soya transgénica, granjas porcícolas, parques eólicos y fotovoltaicos, el llamado turismo verde y el Tren Maya”, describió.

Aún así, él le apuesta más a que se trata de una amenaza hecha por parte de la empresa Jinko Solar que tiene a su cargo el proyecto “Yucatán Solar”, en Valladolid, puesto que ante una denuncia hecha por más de 30 personas de la zona, se estableció un amparo con el cual se ordenó la suspensión de la obra.

“La obra está parada y el representante legal de esta empresa me ha invitado a comer para llegar a acuerdos, pero no cedemos porque ellos no cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente”, apuntó.

El activista recordó que a mediados del año pasado, Gregorio Gau Caamal, representante común en la demanda de amparo para detener las obras del megaproyecto fotovoltaico “Yucatán Solar” también fue amenazado de muerte y las investigaciones al respecto continúan.

De acuerdo con el último informe de actividades del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de 2012 a 2019 se brindó la protección a mil 209 personas en el país, considerando a individuos y grupos defensores de los derechos humanos y quienes ejercen el periodismo, de las cuales actualmente 10 están en Yucatán; 28 en Quintana Roo y cinco en Campeche.

Cabe señalar que la Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca, son las entidades con mayor número de personas que cuentan con este mecanismo, es decir, 133, 89 y 78, respectivamente.

Se trata de una instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor y para ello se les brinda escolta y acompañamiento, inmuebles con infraestructura, telecomunicaciones, botón de asistencia, patrullas, gestiones y manuales de autoprotección entre otras. (Noticaribe)

