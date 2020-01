Diputados analizarán la posibilidad de convertir a Nicolás Bravo en municipio, afirma Alberto Batun

CANCÚN, MX.- Asegura el diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, presidente de la comisión de Asuntos Municipales, que van a analizar la posibilidad de convertir la alcaldía de Nicolás Bravo en municipio independiente a Othón P. Blanco, siempre y cuando comprueben una recaudación sustentable.

Lo anterior, luego de admitir que José María Morelos se constituyó al vapor y no cuenta con la recaudación adecuada.

“Antes que valorar hay que conocer la alcaldía, iré a Nicolás Bravo y hay que dialogar con la gente que quiere su independencia para tener una idea y hacer análisis, tenemos que ver sus ingresos, saber cuánta gente paga predial, checar el número de comercios, no tenemos que hacer un municipio pobre, tenemos el caso de José María Morelos, un municipio que no tiene para escuelas y policías, no queremos un municipio incapaz de subsistir, vamos a buscar que no sea un tema político”, detalló el diputado.

Acerca del tema del cobro de la basura en Benito Juárez, los diputados dialogarán con el Cabildo para llegar a un consenso juntos y determinar las tarifas.

“La bancada de Morena va a buscar el diálogo con el ayuntamiento de Benito Juárez con el tema de la basura, aquí más que buscar culpables tenemos que buscar una solución para que el menos perjudicado sea el ciudadano o el comerciante, mismo caso del tema de los casinos, es un tema polémico pero el empresario se manifestó, se escuchó y éste jueves se va a bajar y pasará lo mismo con la basura; el ayuntamiento hablará con los empresarios y ellos determinarán cuánta basura producen y con base a ello determinar el cobro, lo que si te puedo decir es que en Yucatán el cobro de la basura es para todos, Cancún tiene otras entradas como el turismo, en Cancún hay que aumentar la base tributaria que es lo principal, pero no implica aumentar los costos, sino aumentar la cantidad de contribuyentes”, puntualizó. (Agencia SIM)

