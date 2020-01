Ejidatarios de Bonfil están dispuestos a recuperar por la vía legal terrenos invadidos, afirma comisariado

CANCÚN, MX.- El presidente del Comisariado Ejidal de Alfredo V. Bonfil, Luis Martínez Rocha informó que los ejidatarios y posesionarios de la Zona 4, que abarca de la avenida José López Portillo a la altura de la Pepsi, hasta la “Y” que divide la carretera para la autopista Cancún-Mérida de la vía libre a Leona Vicario, ya pueden pasar a reclamar sus títulos de propiedad, siempre y cuando estén con su documentación en regla.

“Son mil metros hacia adentro de la López Portillo. Todas estas personas que tienen ahí su lote y ya pagaron su regularización, que pasen a las oficinas del Ejido para que les expidan la documentación de cómo le van a hacer para escriturar, pues los títulos ya están a nombre del ejido”, expresó.

Agregó que existen tierras que, aunque están invadidas, continúan a nombre del Ejido, así que el ejidatario que quiera recuperarlas, lo hará por la vía legal hasta el punto de que, si se requiere la fuerza pública para hacerlo, lo hará, pues no están dispuestos a seguir perdiendo el patrimonio de sus hijos y nietos.

Hay que hacer mención que en los alrededores de la carretera que parte hacia Mérida, existen aproximadamente 5 mil hectáreas que comprenden un total de 32 asentamientos irregulares, entre los cuales destaca a colonias como El Pedregal, Avante, Tres Reyes, El Milagro, La Chiapaneca y El Porvenir, los cuales tienen años que se encuentran de manera irregular.

Explicó que cuando se desincorpora del ejido, el proceso es que las personas que compraron su lote tienen que tener su documento de sesión de derechos, el contrato de regularización, con esos documentos ya pueden escriturar a su nombre, con su plano y todo. Eso sí, los que no tienen y son invasores, pues se les pedirá que devuelvan los terrenos al ejido, o en su defecto que los paguen, en presencia del ejidatario.

También dijo que la zona del Polígono 7, que está del lado sur del Aeropuerto Internacional de Cancún, pues también llegarán los títulos de propiedad a nombre del Ejido, así que tendrán que hacer el mismo procedimiento si quieren escriturar.

Descartó que el ejido sea el responsable de los asentamientos irregulares en la zona, pues declaró que esos se hicieron por invasiones, pero que se llegará a recuperar ya que los títulos están a nombre del Ejido.

CELEBRACIÓN DEL 46 ANIVERSARIO

El Comisario ejidal adelantó que el próximo 17 de febrero el Ejido Alfredo Vladimir Bonfil cumplirá 46 años de su fundación, están a la espera de los recursos económicos para hacer la festividad, donde se invitará a “Chuy” Lizárraga para que cante, además de dos bandas, un conjunto norteño y a uno que cante cumbia.

También habrá actividades deportivas de futbol, softbol y hasta un palo encebado para conservar la tradición. Lógicamente, este evento se llevará a cabo de manera independiente, en beneficio de los 210 ejidatarios.

ESPERAN SER MUNICIPIO

Al preguntarle sobre la propuesta que tienen de ser municipio de Quintana Roo, Luis Martínez Rocha reveló que se cuenta con la población suficiente, más que cuando se fundaron Puerto Morelos y Bacalar; sin embargo lo primero que se tiene que analizar es solucionar la problemática que viven, como es la división entre los ejidatarios y avecindados, pues se requiere trabajar en común en materia de seguridad, para eliminar la delincuencia, ya que fueron un ejemplo en el pasado.

Dijo sentir que los gobiernos han abandonado a los bonfileños, pues aunque se hicieron compromisos de campaña, estos no se ha cumplido; los ejidatarios vivían de lo que cobraban por la venta de sus tierras que habían invadido.

“Como comisariado ejidal me gusta trabajar en beneficio de nuestro Quintana Roo, en beneficio de nuestro ejido, pero no me gustan las anomalías, no me he querido amparar porque los ejidos son autónomos, tienen que respetar la autonomía”.

Informó que por concepto de impuestos el Ejido Bonfil deja más de 350 millones de pesos y solo les regresan 5 millones de pesos para operar todo el año. Así que pidió que se le ponga más atención a las obras públicas como reparar calles, alumbrado público y basura; pero no quitan el dedo del renglón para ser municipio. (Agencia SIM)

