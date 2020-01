Reúne AMLO a gobernadores en Palacio Nacional; ofrece respeto a la pluralidad

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los gobernadores de México, en una comida realizada en el Salón Morado del Palacio Nacional. El mandatario presumió el evento en su Twitter con una foto, publicó sdpnoticias.com.

Advertisement

AMLO aseguró en su cuenta de Twitter que en el evento se reiteró el compromiso de trabajo en equipo y respeto a la pluralidad, con el fin de beneficiar a los ciudadanos de México.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con democracia y respeto a la pluralidad, por el bien del pueblo y de nuestra gran nación”.

El presidente reiteró además que ha habido buena colaboración entre los gobernadores y el Gobierno de México.

El pasado 18 de diciembre AMLO señaló a algunos gobernadores por no asistir a las reuniones estatales de seguridad del 2 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de 2019.

Entre los señalados estaban Javier Corral, Diego Sinhue Rodríguez, Francisco Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles, que son mandatarios de Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán, respectivamente.

“El propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad”, aseguró entonces el mandatario.

Según AMLO, los estados donde los gobernadores faltaban tenían índices altos de violencia y delincuencia. (Fuente: sdpnoticias.com)

Comida con la gobernadora, la jefa de Gobierno, gobernadores y gabinete. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con democracia y respeto a la pluralidad, por el bien del pueblo y de nuestra gran nación. pic.twitter.com/MEmzO57D6n — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 14, 2020

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...