Se unen cámaras empresariales para exigir al Congreso del Estado que elimine el cobro por contenedores de basura en Cancún

Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- Representantes de cámaras empresariales solicitarán al Congreso que se elimine el cobro por contenedores de basura, de lo contrario estarían pensando el amparos para el sector comercial, pues además denunciaron que el sistema de recolección es ineficiente y por lo tanto no amerita incrementos.

Eduardo Galabiz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo, explicó que tras varios ejercicios que hicieron directamente con Siresol y con la concesionaria Eco’ox, en donde se comprobó que ya no podía aplicarse la autodeterminación y los números se disparaban, se comprometieron a que se iba a modificar, pero no ha ocurrido.

“Se está pidiendo al Congreso que respete la iniciativa que envió el Cabildo en donde no están estas modificaciones, dado que ya hay manifestaciones de regidores y diputados, en donde dicen que ellos no estaban enterados de este cambio que se dio en el Artículo 135 de la Ley de Hacienda del municipio Benito Juárez, es un camino que ya se está dando y habrá otros”, señaló.

Inna German, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado a todos los agremiados de las diferentes cámaras, que aguanten el pago de la basura, hasta no tener una respuesta definitiva a la problemática, pues además tienen una prórroga para la obtención de las licencias de funcionamiento.

Hizo énfasis en que el pago debe ser justo, no sólo para quienes integran el Consejo, sino para todos, pues incluso hubo escuelas que se acercaron al CCE, así como la Cámara Nacional de Comercio, y personas de la sociedad civil, que están preocupadas por el tema.

“Como sector tenemos que trabajar en conjunto para que la afectación no sea mayor. Confío en que se arregle el tema, que el Congreso modifique, porque si no, como empresarios vamos a tener que recurrir a otro tipo de situaciones como son amparos y cosas que no benefician a nadie”, puntualizó.

Por su parte, Mercy Bazaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados (Canirac), reconoció que a la industria que representa sí le pega bastante este cambio, mientras los días pasan y no pueden sacar sus licencias de funcionamiento, lo que afecta a todos. (Noticaribe)

