Defiende Jorge Aguilar la implementación de ‘contenedores inteligentes’ en Cancún

Por Saraí Reyes

Advertisement

CANCÚN, MX.- Jorge Aguilar Osorio, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), defendió la idea de implementar los contenedores inteligentes a comercios, como marca la Ley de Hacienda.

El funcionario municipal admitió que se requiere un mejor servicio de recolección y además que la basura ya no esté en la calle y es por ello que mantendrán la propuesta de instalar alrededor de 50 mil contenedores en una primera etapa.

“Queremos un mejor servicio no solamente de recolección, sino que también la basura no esté en las calles, este tema de los contenedores implica que Cancún pueda tener decenas de miles de contenedores, y bueno, no queremos hacer posturas encontradas, hay puertas abiertas, hemos dicho que se acerquen a la concesionaria”, expuso.

Dijo que de ser necesario, se ampliará el plazo para el pago de este derecho para resolver la autodeterminación y el problema de la plataforma, en la que dejó en claro que no debe haber temor en los contribuyentes sobre el cobro de multas o recargos en caso de que no logren tramitar sus las licencias de funcionamiento.

Asimismo, luego de que integrantes del Concejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe y del Observatorio Legislativo Quintana Roo AC, amagaron con ampararse si la autoridad municipal no echa para atrás el cobro ilegal de los contenedores, expresó que están en su derecho.

“Están en todo su derecho de hacerlo, es un tema estrictamente jurídico, así lo vemos nosotros”, respondió. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...