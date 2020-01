Instala Policía Quintana Roo retenes aleatorios en diferentes puntos de Cancún para detectar armas y drogas

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

CANCÚN, MX.- Por espacio de 30 minutos y de forma aleatoria, agentes de la Policía Municipal y Estatal, coordinados en el Mando Único, colocan filtros de revisión de vehículos en la ciudad, para verificar documentación, y si se lleva algún objeto prohibido.

Arturo Vázquez, supervisor de uno de estos filtros de inspección, comentó que esta revisión aplica tanto para vehículos particulares como del transporte público. Después de pedir la documentación, se invita al ciudadano a que descienda para inspeccionar el interior del vehículo, incluido la cajuela, por armas o drogas.

“Se pide que se identifiquen. Si tienen algo vencido, se avisa a Tránsito”, comentó el uniformado.

Cada uno de los cuatro distritos en los que dividen al municipio cuenta con su propio filtro, que solo duran 30 minutos en cada ubicación para evitar “pitazos”.

Otro policía, que pidió no ser identificado, indicó que además de inspeccionar por sustancias ilícitas, se verifica que el vehículo no sea robado o si la persona no es requerida por la autoridad.

“Las revisiones son aleatorias, y se mueven por toda la ciudad”, declaró. (Agencia SIM)

