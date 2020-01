Mantiene QR crecimiento de hasta 7% en la adquisición de vivienda: AMPI

Por Leslie Gordillo

Advertisement

CANCÚN, MX.- A diferencia de todo el país, en donde se ha tenido una baja en la venta de vivienda nueva, Quintana Roo mantiene crecimientos importantes, con excepción de la vivienda plus en la que sí se percibió una disminución de entre 3 y 2 por ciento en su colocación, informó Miguel Ángel Lemus, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Mencionó que de acuerdo a los reportes que han recibido de zonas como la Huayacán, el crecimiento en la venta de viviendas fue exponencial en los últimos meses de 2019, a causa de la migración constante de familias que llegan al destino en busca de oportunidades laborales, aunado a que las familias están creciendo de manera acelerada.

“El crecimiento urbano de Cancún está por encima de la media nacional, sí hay otras áreas que están más contraída y reprimidas en el país, no lo dudo, pero no en Quintana Roo (…) la vivienda media está creciendo al ritmo del 6-7 por ciento y la absorción es buena; la tasa de interés social, lo mismo; donde hemos visto un poco que bajó la demanda es en residencial plus, la vacacional, la suntuaria”, detalló.

De la vivienda residencial plus se registró en el último semestre del año una baja, de entre dos y tres por ciento, pero ya en el arranque de este 2020 han percibido una mejoría, con buenos resultados e interés por este segmento.

En rueda de prensa, el recién nombrado presidente de AMPI, dio a conocer que como parte de su plan de acción para este año ha convocado al SUMMIT de inversión inmobiliaria a realizarse el 12 de febrero, en el que participarán reconocidos expositores y personalidades de calidad profesional, referentes del ramo inmobiliario.

La mesa directiva quedó conformada por: Eduardo Nolasco Martínez como vicepresidente; Olga Mora Vallejo, secretaria; y Lourdes Ninete González de León como tesorera. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...