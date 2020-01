Comunidad nahua de Puebla forma autogobierno para defender su río de la contaminación

PUEBLA, MX.- Al momento de hacer filas, habitantes de la comunidad nahua de Santa María Zacatepec —municipio de Juan C. Bonilla— se miran unas a otras. Sonríen. Observan quién está en cada fila, cuál es más larga. Decidieron ejercer la libre determinación y elegir su propio gobierno por sistema normativo interno, ante la amenaza de un drenaje tóxico en el río Metlapanapa. Así, la persona que tuviera más habitantes formados en su fila sería la elegida para ejercer un cargo comunitario, publicó piedepágina.mx.

Advertisement

De esta asamblea dominical sale un acta con la cual determinan revocar la autoridad actual, modificar el sistema de elección de autoridades y elegir Concejo Mayor formado por un alcalde (o el equivalente en el anterior sistema a presidente auxiliar), un alguacil mayor, encargado de una seguridad comunitaria, y un fiscal, responsable de la administración de los recursos.

La convocatoria para la asamblea fue pública y abierta. También asistieron personas observadoras de las otras comunidades del municipio de Juan C. Bonilla y de la Comisión de Derechos Humanos.

“Se tuvo que llegar a este límite porque ya estamos cansados de los partidistas. Han venido panistas, perredistas, verdecologistas, priistas, morenistas. Creímos en ellos; nos bajaron las estrellas. Yo fui de sus votantes, pero nos dimos cuenta a tiempo de que votamos por nuestra propia destrucción. Porque no están velando por nosotros, ni lo que les pedimos, como rechazar el drenaje tóxico en nuestro río, ellos le dan prioridad y cuidan a los empresarios, no a nosotros”, asegura José Leovido Nicolás Cinto Tepale, elegido como alcalde con una larga fila detrás de él.

Asamblea histórica

Parecía que no llegaría mucha gente. Citaron a las 10 de la mañana en la plaza principal. Pero poco a poco, mientras ajustaban el sonido, las familias fueron llegando.

Ya estaban sentadas varias mujeres adultas mayores en las sillas que colocaron justo en el centro de la cancha de básquetbol, bajo una lona que cubre del sol y de la lluvia. En el tablero había una manta: “Zacatepec unido y sin partidos políticos”.

Al comenzar la asamblea, cerca de las 10 y media, el perímetro de la lona estaba repleto.

Para el acta de revocación de autoridad, modificación de sistema de elección y elección de autoridades por el sistema normativo interno del pueblo originario de Santa María Zacatepec, el moderador leyó que se basaron en el Artículo 1 apartado A, y los artículos 4 y 9 de la Constitución.

Aseguró que para elegir, debía haber debate entre las personas presentes. Pidió a quienes tuvieran propuestas lo hicieran explícito. Explicó que lo que iban elegir es un Concejo Mayor y que las personas presentes deberían definir si son las suficientes para tomar esta decisión.

El moderador, quien es comunicador popular en Radio Zacatepec, explicó que también tendrían que elegir a sus suplentes.

“La comunidad se encuentra muy preocupada y se siente reprimida porque observa que los empresarios de Ciudad Textil y los tres niveles de gobierno quieren imponer a la fuerza dos sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario y pluvial hacia nuestro sistema de drenaje comunitario y río Metlapanapa”, leyó.

“Maurilio Teutle Huelic no nos quiso representar de manera adecuada”, se escuchó la rechifla a lo lejos. Las mujeres comentan unas con otras sobre la insensibilidad del presidente municipal que destituyen.

—¿A quién proponen? — dice el moderador en el discurso. Ya hay más personas en la lona y su perímetro. Todo se vuelve un tumulto cuando después de decidirlo con voz alta, quedan tres hombres al frente para desempeñar el cargo de alcalde.

—Comiencen a formarse frente a la persona que crean que puede desempeñar mejor el cargo— el moderador tiene el micrófono, alienta a las personas a ponerse de pie. Se miran unos a otros y de manera discreta caminan con pasos cortos pensando delante de quién colocarse.

Otras personas estaban más decididas y pronto se colocaron frente a quien les parece mejor representante. Con mayoría, la comunidad formó la fila más larga delante de José Leovido Nicolás Cinto Tepale.

Integrantes de la comunidad estuvieron pendientes del proceso. A cualquier persona externa, incluidos los periodistas, les pidieron que dijeran la verdad de lo que está pasando.

El registro de la asamblea a de 244 asistentes que colocaron sus nombres y firmas, cifra suficiente para validar la asamblea comunitaria como lo acordaron.

Cada que eligen a una nueva persona para un carga, hay aplausos.

La comunidad deja detrás el sistema electoral de urnas para retomar lo que documentaron como su modo originario de ejercer el gobierno desde antes del periodo colonial.

Derechos en juego

“El pueblo se está convenciendo de que existen esta forma de gobernarnos de nuestra manera antigua, como lo hacían nuestros abuelos. Es algo muy bueno porque se quita la envidia, el egoísmo. Se quitan las barreras, y no importa si tu hermano está en la otra fila, formado para votar por un representante diferente al que tu votas, no va haber represalias como sucede con el gobierno partidista, desde que te compran el voto con láminas, te difaman o te amenazan”, describe Mari Torres, comunicadora popular nahua y locutora de Radio Zacatepec.

Describe su propia experiencia en este proceso de libre determinación que realizan hoy. Concuerda con otros asistentes que mencionaron: “esto es histórico”.

Integrantes de la Radio Comunitaria del pueblo documentaron en archivos virreinales la historia y el porqué son un pueblo indígena que existió desde antes de la invasión colonial. Estos archivos portan sellos de la realeza. Con ellos demuestran que la organización de gobierno descrita conlleva los cargos que hoy eligen en asamblea. Este documento fue avalado por un juez federal.

Con este ejercicio de libre determinación que realiza Zacatepec, se abre la posibilidad de considerar el derecho colectivo de los pueblos contemplado en el Convenio 169 de la OIT, en rango constitucional.

“Nos vimos en la necesidad de retomar nuestros modos de gobierno de nuestros abuelos. Esa obra no nos conviene, no hay garantías con ese proyecto, a nosotros no nos beneficia, no genera empleo, nada. Sólo amenaza la vida del río.”, asegura Cinto Tepale.

Libre determinación de los pueblos

El derecho a la libredeterminación de los pueblos, de acuerdo con el abogado Francisco López Bárcenas involucra reconocerles la personalidad y capacidad de proveer su existencia y futuro.

En esta asamblea, la comunidad de Zacatepec ejerció el derecho a la autoafirmación, que es capacidad de un pueblo para proclamarse existente, “consciencia étnica”, sugiere el doctor e investigador López Bárcenas.

A su vez, el derecho a la autodefinición, el pueblo determina quiénes lo constituyen.

En entrevista, Cinto Tepale dice “Yo me comprometí a reconocer nuestros límites territoriales”, como primer paso desde que empiece a ejercer el cargo al que acaban de elegirlo. Ese es parte de otro derecho indispensable para considerar que es libre determinación: el derecho a la autodelimitación determinar los límites del territorio.

Con esta asamblea, la comunidad de Zacatepec mira el inicio de una nueva etapa de su derecho a la autodisposición, que es el derecho de todo pueblo a organizarse de la manera que le convenga. “En su facultad interna se traduce en la facultad de determinar su estatus político y su futuro colectivo, junto con el resto de la población y al Estado a que pertenece”, describe López Bárcenas en su libro Autonomías y derechos indígenas en México.

La asamblea terminó con un coro: “El pueblo, único, jamás será vencido”.

“Es importante para manifestarle a las autoridades que sí podemos defender el río, que no nos van a cohibir o espantar mandándonos policía ni a su Guardia Nacional. No nos van a detener, vamos a levantarnos con más ganas y vamos a apoyar a las personas que acabamos de elegir. Vamos a estar con ellas. Sirve de ejemplo para las demás comunidades. Unidos vamos a hacer algo juntos por nuestro municipio de usos y costumbres”, dice Mari Torres, comunicadora popular de radio Zacatepec.

“Invito a las comunidades afectadas a retomar sus usos y costumbres, porque no contamos con las autoridades, nos dan la espalda y sólo ellos sabrán si son compromisos económicos o políticos. Da igual porque nosotros no nos vanos a dejar en que violen todos nuestros derechos”, exclama el alcalde que acaban de elegir. (Fuente: piedepágina.mx)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...