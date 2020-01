Falta sensibilidad a AMLO dice Adrián LeBarón ante negativa de recibir a caminantes por la paz

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Adrián LeBarón consideró que hubo falta de sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que no recibirá de forma personal la caminata por la paz que convocaron junto al poeta Javier Sicilia para esta semana, publicó El Heraldo de México.

Por la mañana, el presidente dijo que los manifestantes serán recibidos en Palacio Nacional por el gabinete de seguridad y no por él “para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”.

Cuestionado sobre esas declaraciones, Adrián LeBarón dijo que “sí es falta de sensibilidad, porque (el presidente) no está entendiendo, le está dejando el paquete a alguien más”.

“Es mejor que ya no nos reciba, para que quede en la historia, no hay mal que por bien no venga, yo encuentro en ello una fuerza. Que no nos vayan a dar atole con el dedo y siento que es mejor hablar con los más responsables”, añadió al acudir al Senado para solidarizarse con padres de niños con cáncer de la Ciudad de México y Oaxaca que han acusado desabasto de medicamentos en diversas ocasiones.

La caminata por la paz saldrá de Morelos este jueves y se espera que el sábado 25 de enero llegue a la Ciudad de México, para ser recibidos por las autoridades un día después. (Fuente: El Heraldo de México)

