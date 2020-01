O NO DA LAS ÓRDENES CORRECTAS O LA ORDEN FUE AGREDIR: Exige Morena renuncia de Saidén por gresca del domingo en el informe de Vila

MÉRIDA, MX.- A menos de 24 horas del enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales, la dirigencia de Morena en Yucatán demandó hoy que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asuma su responsabilidad y su titular, Luis Felipe Saidén Ojeda, renuncie al cargo.

Advertisement

Al deslindar al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de “grupos de choque”, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Mario Mex Albornoz, reprochó que el objetivo de la SSP fue agredir a ciudadanos, con fuerza excesiva y la utilización de gas lacrimógeno.

“Y el uso de estas armas sin protocolos y sin una debida organización genera una gran preocupación de parte de que…, de nuestra parte porque se ve que la policía estatal, uno: o no recibe las órdenes correctas de su jefe, o dos: justamente las órdenes son agredir a la población; cualquiera de los dos casos es preocupante.

“Y debe asumir su responsabilidad la Secretaría de Seguridad Pública, empezando por su jefe, el secretario, que pretende deslindarse culpando a un elemento que dicen que se propasó, que dicen que no tenía la orden para dejar esta bomba lacrimógena”, afirmó en conferencia de prensa.

Más aún refirió, con versiones de los afectados, de que había hasta tres cartuchos de gas lacrimógeno en el sitio.

“Los grupos de choque no están en Morena y no violentamos tampoco a la ciudadanía. Nuestro plantón, que no fue marcha, fue de manera pacífica”, dijo, al tiempo que respondió que el PAN sí cuenta con ese tipo de estrategias para violentar.

Acompañado de Elonaí Contreras Soto, Enrique Fleites Arcila y Alberto Nolasco Sosa –integrantes del CEE de Morena–, condenó que la SSP haya bloqueado la calle para impedir que marcharan de otros ciudadanos.

Ponderó que la respuesta de la SSP ante los hechos “está por lo menos incompleta”, ya que no había posibilidad de que la población agrediera a la policía que tenía incluso instrumental de alto poder, como la presencia de tanquetas con ametralladoras.

“Pero hubo un uso desproporcionado, por lo menos una exhibición desproporcionada de armas y recursos prácticamente para el combate. Parece que la SSP se está preparando para combatir a la propia población yucateca en vez de combatir a los criminales”, advirtió Mex Albornoz.

Además, aseveró que si hubo provocación fue de parte de los agentes de la policía estatal.

“Pedimos entonces por todo ello la renuncia del secretario de Seguridad Pública, ya que ante los ojos de yucatecos y yucatecas, y de mexicanos y del mundo, porque esto ya trascendió Yucatán; ya se conoce la acción represiva más allá de nuestras fronteras del Gobierno de Yucatán, ya que esta política de represión ha sido pocas veces vistas en nuestro estado…”, señaló.

Luego, solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en el incidente, debido a que la SSP y su comandante tratan de evadir su responsabilidad y minimizan lo sucedido.

De los tres detenidos por la agresión a los agentes de la SSP, deslindó que sean militantes de Morena, uno de ellos –reveló– es maestro o prefecto de una secundaria. (FUENTE: LectorMX)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...