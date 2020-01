Cumplen Melania y Trump quince años de casados y ni siquiera se felicitan en redes

ESTADOS UNIDOS.- El Presidente Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump cumplieron 15 años de casados; por tal motivo la Casa Blanca celebró la fecha con una fotografía en Instagram, aunque no es de la boda de la pareja presidencial, publicó laopinión.com.

A pesar de ello, ni el Presidente ni su esposa han publicado mensajes en redes sociales sobre su aniversario, algo que los usuarios han cuestionado, sobre todo del mandatario, ya que ha publicado más de 140 tuits en los últimos dos días y ninguno es para felicitar a su esposa.

Por otro lado, varios medios están retomando una fotografía de la boda de la pareja presidencial, donde salen la ex candidata demócrata Hillary Clinton y el ex Presidente Bill Clinton.

A la celebración acudieron unos 450 invitados, la mayoría gente que, según NBC News, ya no quiere tomarse fotografías con el presidente Trump, incluyendo a la ex Secretaria Clinton.

Cuando ella fue cuestionada sobre su asistencia a ese evento respondió que en aquel momento pensó que “sería divertido”. Estaba en campaña presidencial.

