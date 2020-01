VIDEO | Sopa de murciélago podría haber provocado brote de coronavirus en China

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La exótica sopa de murciélago que se sirve en diversas partes de China, pudo ser el origen del coronavirus, al menos así lo aseguran varios científicos quienes en el año 2000 encontraron que el SARS provenía de estos animales, publicó publimetro.com.mx.

La hipótesis cobra fuerza ya que el lugar donde se originó esta nueva amenaza viral, fue en un mercado de la ciudad de Wuhan, conocido porque la gente asiste a él a consumir carne de animales exóticos.

