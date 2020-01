“NO VAMOS A REVERTIR ESE ARTÍCULO”: Asegura Reyna Durán que no existe nada malo en la implementación de contenedores ‘inteligentes’ de Eco’ox en Cancún

Por Julio César Solís | Fotografía: Guadalupe Villarreal

CANCÚN, MX.- La diputada local de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en la XVI Legislatura, rechazó la reversión del Artículo 135 de la Ley de Hacienda de Benito Juárez (Cancún), que obliga a comercios a rentar contenedores ‘inteligentes’.

Asimismo, rechazó que el Congreso de Quintana Roo haya incluido el cobro de botes por propia decisión, sino que fue propuesta directa por parte del Ayuntamiento local.

Y es que Eco’ox es la empresa que se encargará de recaudar el dinero por ese concepto.

En el marco de una reunión este martes de integrantes de la Jugocopo con Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) y la concesionaria de recoja de basura, Intelligencia México SA de CV, en la sede del Congreso de Quintana Roo en Cancún, la parlamentaria aseguró que no existe nada malo en la implementación de contenedores ‘inteligentes’.

“No, no vamos a revertir ese Artículo, estamos en análisis. No vamos a revertir, más bien vamos a analizar de qué manera se corrige, no hay nada malo”, aseveró.

E insistió “no está sobre la mesa revertirlo”.

Dijo que buscará que la ciudadanía esté conforme con la medida, que como se sabe, tiene un costo de 30 pesos mensuales para comercios microgeneradores de basura; 76.04 pesos para pequeños generadores, y 770.55 pesos para grandes generadores.

Reyna Durán aclaró que durante las sesiones de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, personal de la comuna, que encabeza Mara Lezama Espinosa, planteó la implementación de la medida.

“En esas sesiones llegaron las personas del Ayuntamiento a exponernos su Ley de Ingresos, y entre las mesas de trabajo se puso este tema y no es que el Congreso haya puesto algo que no tenía el Ayuntamiento, sino que son mesas de trabajo y entre los comentarios que se discutían éste fue uno de esos”, puntualizó. (Noticaribe)

