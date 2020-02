Advierte Canirac que empresarios podrían dejar de apoyar las actividades del 50 Aniversario de Cancún, ante falta de respuesta en el tema de la basura

Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), advirtió que en lugar de apoyar las actividades del 50 aniversario de Cancún organizadas por la autoridad, se pondrían en contra, ante las inconformidades no resueltas por la imposición del uso de contenedores inteligentes.

Enfatizó que la CANIRAC apoya a todas las cámaras empresariales, porque los restauranteros sobre todo están en desacuerdos con estas formas de trabajo del gobierno municipal y estatal.

“Creo que en lugar de apoyar este 50 aniversario de Cancún, con esto que está pasando, creo que no debería ser, entonces nos vamos a poner en contra y para platicarlo bien, creo que todas las asociaciones y las cámaras estamos unidas, y como la unión hace la fuerza, vamos a poder hacer algo bien por Cancún”, puntualizó.

Declaró que todos están tratando de generar eventos gastronómicos positivos para el 50 aniversario, que el tejido social salga, que se logre un conjunto social, pero mientras ellos quieren trabajar en conjunto, las autoridades presentan algo negativo cada año.

“La problemática aquí es que el empresariado enojado con un municipio, con un gobierno, obviamente lo que hará es un -no, por qué si no me apoyan en nada- entonces cómo quieren que el empresariado apoye, si realmente para todo es una negativa, cada año es una negativa (…) el año pasado con la Ley de Alcoholes, este año basura, todos los años hay algo nuevo”, lamentó.

La percepción que se ha generado con todo esto, agregó, es que siempre están buscando obtener dinero de algún lado, y no se puede seguir aplaudiendo eso a ningún gobierno, ya sea municipal o estatal. (Noticaribe)

