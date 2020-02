VIDEO | Alumna pide a profesor que le diga ‘mi amor’ en lugar de llamarla por su nombre

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Una alumna pidió a su profesor que no la llamara por su nombre. Le dijo que mejor se refiriera a ella como “mi amor”. Un video muestra el momento ya se hizo viral en redes sociales, publicó sinembargo.mx.

En la grabación se ve al profesor en la entrada de un salón de clases, mientras los estudiantes ingresan para comenzar con la sesión.

“Profe, ¿es de Sonora?”, preguntó la joven. El profesor respondió que no, y fue cuestionado nuevamente: “¿y por qué tan Hermosillo?”. La escena sucedió mientras el resto de los estudiantes reían.

Posteriormente, cuando el maestro comenzó con el pase de lista, la alumna comentó:

“No me llame Ximena, porque no me gusta, dígame ‘mi amor’ “, dijo la estudiante.

Usuarios de redes sociales criticaron la acción de la alumna, algunos indicaron que se trataba de un acoso hacia el profesor.

“Si fuera al revés y fuera el maestro el que hace esto, lo graba y lo sube? No sólo pierde su trabajo sino que todos hablarían de él”, decía uno de los mensajes.

“Después de que es evidente la incomodidad del profesor por los comentarios, me considero feminista, pero debemos de velar porque sea lo mismo para todos”, escribió una usuaria.

Otro usuario señaló que el video fue grabado en la Preparatoria Politécnica Santa Catarina Unidad Poniente, en Nuevo León. (Fuente: sinembargo.mx)

