SEGUIMIENTO | “NO HAY NI UN SOLO DETENIDO PARA ENCONTRAR A MAXIMILIANO”: Madre del joven privado de su libertad en el bar ‘Distrito Cavana’ cuestiona la reapertura del negocio y revela que la Fiscalía no le ha dado respuestas sobre el paradero de su hijo

Por Gabriel Alcocer

CANCUN, MX.- La madre del joven Maximiliano, quien fue privado de su libertad en el bar Distrito Cavana en el mes de octubre pasado, lamentó la reapertura del antro y cuestionó a las autoridades sobre la corrupción que impera para permitir que ese negocio vuelva a operar, pues su hijo todavía no aparece.

Mónica Rojas, madre del joven desaparecido, realizó un video en el cual indica que no ha recibido respuestas de la Fiscalía General del Estado, para encontrar a su hijo y que desde hace dos meses le informaron que había dos órdenes de aprehensión contra los responsables de haberse llevado a Maximiliano, pero no hay detenidos.

Este es el mensaje de la madre del joven: “Tristemente me acabo de enterar que hoy reabre el antro Distrito Cavana, que es donde mi hijo fue privado de su libertad. Maximiliano hoy exactamente cumple 3 meses 10 días de su desaparición. No tengo respuesta de Maximiliano, no tengo respuesta de Fiscalía, es increíble pensar que hay tanta corrupción en el país, es tan triste saber que le están dando carpetazo a mi hijo. ¿Por qué? ¿Qué hay de por medio?, dinero. No es justo lo que me están haciendo, no es justo que no haya respuestas”.

“Quieren que me conforme desde hace dos meses, diciéndome que hay dos órdenes de aprehensión para las personas que se llevaron a Maximiliano y hoy me sigan diciendo, después de tres meses y 10 días, que solo tienen dos órdenes de aprehensión, no hay ni un solo detenido para encontrar a Maximiliano”.

“No han investigado el caso de Maximiliano, no tengo respuesta de Maximiliano, ¿Quién es el Juez?, quiero saber quién es el juez que está autorizando que se vuelva a abrir este lugar. ¿Por qué un juez está autorizando que se abra el lugar?, si aún no se ha esclarecido la vida de Maximiliano, el cuerpo de Maximiliano. ¿Por qué están jugando con el sentimiento de una madre? ¿Por qué están jugando con muchas personas que siguen creyendo que hay corrupción?, ¿Qué no hay nadie que me dé respuesta del paradero de Max?”.

“Ustedes creen que nada más con decirme que hay dos órdenes de aprehensión yo debo de estar tranquila y hoy descubro que el lugar se va abrir otra vez”. (Noticaribe)

