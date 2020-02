Continúan empresarios con incertidumbre por el cobro del servicio de recolección de basura y uso obligatorio de contenedores ‘inteligentes’

Por Saraí Reyes

Advertisement

CANCÚN, MX.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo, Adrián López Sánchez, admitió que continúa la incertidumbre con respecto a los abusos en el cobro del servicio de recolección de basura y uso obligatorio de los contenedores ‘inteligentes’ en Benito Juárez (Cancún).

Por ello, consideró urgente definir las facultades de la concesionaria Intelligencia México SA de CV, vinculada al exalcalde sustituto, Carlos Canabal Ruiz, pues dijo existe exceso en el otorgamiento de las mismas.

“El Ayuntamiento está cediendo aparentemente a lo que la concesionaria dice”, enfatizó, al cuestionar la falta de transparencia en el servicio de recolección de basura que el municipio busca eficientar con el uso de los contenedores, mismo que sigue generando inconformidad entre los contribuyentes.

Lo anterior, porque el tema de Eco’ox, precisó, no ha quedado claro, pese a la serie de reuniones que se han realizado con el gobierno municipal.

“Continuamos en la incertidumbre, pero no hay una certeza, no hay una claridad, no vemos transparencia en el tema, solo hay una concesión pero no hay transparencia ni claridad y el uso de los datos es otros tema que nos preocupa”, expuso.

Finalmente confió en que el Congreso del Estado cumpla con darle prioridad al asunto como se comprometieron la mayoría de los legisladores, luego que algunos diputados han presentado sus iniciativas para modificar el artículo 135 de la Ley de Hacienda Municipal para no hacer obligatorio el uso de los contenedores. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...