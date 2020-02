La surcoreana ‘Parásitos’ es la primera película en lengua no inglesa que gana el Oscar principal

ESTADOS UNIDOS.- El filme coreano Parásitos hizo historia en la edición número 92 de los premios Oscar que se realizó ayer en el Teatro Dolby de Los Ángeles, al llevarse las cuatro estatuillas más importantes de la noche: Mejor Película, Director, Guion Original y Película de Habla no Inglesa, publicó El Heraldo de México.

Es la primera vez en la Academia, que un filme gana Mejor Película y de Habla no Inglesa. Diez cintas ya habían sido nominadas en ambas categorías, entre ellas Roma, pero ninguna lo había logrado.

“Escribir siempre es un proceso solitario, nunca lo hacemos para representar a nuestros países, pero estoy contento, porque es el primero para Corea del Sur. Gracias”, dijo el cineasta al recibir la primera estatuilla a Mejor Guion Original, superando así a la que parecía ser la gran ganadora, 1917 de Sam Mendes, ésta sólo se llevó Mejor Fotografía, Mezcla de Sonido y Efectos Especiales, por lo que el británico no subió al escenario.

Ford vs Ferrari, que fue olvidada en otras entregas de premios, esta noche se hizo de los galardones a Mejor Edición y Mezcla de Sonido. En las otras categorías principales, no hubo sorpresas. Renée Zellweger ganó Mejor Actriz por Judy y Joaquin Phoenix a Mejor Actor por Joker.

Discursos destacados

Como en toda la temporada de premios, Brad Pitt subió al escenario a recibir el Oscar como Mejor Actor de Reparto por Once Upon a Time in Hollywood:

“Gracias a la Academia por este honor, me dijeron que tenía 45 segundos, eso es más de lo que le dio el senado a John Bolton. Esto se trata de Quentin Tarantino, original y único, la industria del cine no sería tan buena sin ti. Gracias, esto es para mis hijos, los adoro”, dijo.

Joaquin Phoenix ofreció un conmovedor discurso, “necesitamos hacer justicia, todos somos una nación y una especie, nadie tiene derecho de ocupar su fuerza para oprimir a otros. Nos hemos desconectado del medio ambiente, somos culpables, estamos acabando los recursos naturales, pensamos que una vaca nos pertenece”.

Quienes acapararon los reflectores fueron Chris Rock y Steve Martin. Durante su presentación hablaron de la falta de nominados negros y mujeres.

“En 1929 no hubo ningún nominado negro, en 2020 hay uno”, dijo Rock y su colega le contestó “cuánto avance hemos tenido” en su presentación de apertura en la ceremonia. (Fuente: El Heraldo de México)

