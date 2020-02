Disputa de cárteles por Guanajuato recrudece la violencia… más de 200 homicidios tan solo en enero

GUANAJUATO, MX.- En las últimas horas aparecieron colgadas en calles de varios municipios alrededor de 80 narcomantas firmadas presuntamente por el Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreciendo una recompensa de 500 mil pesos a quien ayude a localizar a José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, publicó infobae.com.

Advertisement

Las mantas pudieron verse en los municipios de Celaya, Moroleón, Valle de Santiago, Juventino Rosas, Pénjamo e Irapuato.

Además de la recompensa, el CJNG comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se deslindó de los homicidios “de gente inocente” los cuales le atribuyen a “El Marro”.

Los integrantes del Grupo Élite aseguraron que el propósito de estos asesinatos es “distraer a las autoridades y calentar la plaza” por lo que advirtieron “ya estamos en todo Guanajuato y llegamos para acabar con las extorsiones, secuestros, cobros de piso, huachicoleros, robo de carros y transporte”.

Disputa Además de la fotografía de “El Marro”, en las lonas se observan los rostros de otros seis sujetos identificados como “El Kiko”, “Gordo Paz”, “Ranchero”, “Tortugo”, ‘”Miclo” y “Mamey” por quienes ofrecen hasta 100 mil pesos.

“Aquí les dejamos a las últimas lacras que nos faltan y a quienes nos den datos o información para su captura o localización tendrán recompensa de 500 mil por ‘El Marro’ y 100 mil pesos por cualquiera de estos”, se aseguró el CJNG.

“Estamos aquí en Celaya donde los tenemos ubicados, así que salgan a toparle con nosotros y dejen de meterse con la gente, pu… ratas mata inocentes. Pueblo de Guanajuato, solo les pedimos información, que nosotros hacemos el resto”, sentenció la organización criminal.

Horas después de la aparición de las mantas, circuló un video en el que presuntamente aparece José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” y amenaza a los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“A ver cabrones, ahí les voy a mandar un mensaje a ustedes pinches putos, jaliscos cabrones. Ya quítense de tanta pinche mama%& de andar ahí con su pinche propaganda vale verg?&%, de mantitas y su pu%&? madre. Para qué le juegan al ver%&= si ya saben en dónde andamos, cabrones” (sic).

En el clip de 1:15 minutos de duración, se observa a un hombre vestido con ropa oscura, gorra y sentado en un sillón, quien presuntamente sería “El Marro” y exhorta a sus rivales a enfrentarlo.

“Sálganle al topón y que putos, si donde quiera hemos andado, culeros. Yuriria, puto Jerécuaro, los Apaseos, Salamanca, donde quiera putos, hemos andado.. Irapuato, donde quiera.. no anden con mama&%/ de que sálganle al topón, pinche jotos” (sic).

Y soltó: “no anden ofreciendo dinero, putos. Yo aquí ando sobre la pinche marcha, culeros. Denle gracias, putos, que desde el año pasado por ahí me apretaron el pinche calzón, poquito el gobierno, si no, ya no quedaba ninguno de ustedes, ni para pinche muestra, putos” (sic).

La violencia en Guanajuato, estado gobernado por el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se ha recrudecido de forma alarmante. En poco tiempo pasó de ser uno de los estados más prósperos, a convertirse en la entidad más violenta del país sin que el gobierno federal, y mucho menos el estatal, puedan revertir la tendencia.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en este estado enclavado en el Bajío mexicano ocurrieron 4,494 asesinatos de enero a diciembre de 2019. De ellos, 2775 fueron homicidios dolosos y en 2,261casos intervino un arma de fuego. Estas cifras la convierten en la entidad más violenta.

Los municipios con más asesinatos son Salamanca, Irapuato, Celaya, León, Apaseo el Alto, Villagrán, Acámbaro, San Francisco del Rincón, Silao, Comonfort, Tarimoro, San Miguel de Allende, Yuriria y Valle de Santiago, así lo señalan los reportes diarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según los conteos de la prensa mexicana, en lo que va de enero, en Guanajuato se registraron más de 200 homicidios. Entre las víctimas se encuentran mujeres y niños.

Pese a que Guanajuato cuenta con 4,150 elementos de la Guardia Nacional (GN), la espiral de violencia ha ido en aumento.

La situación se debe, principalmente, a dos razones: al cruento enfrentamiento que sostienen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera “El Mencho” y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), encabezado por José Antonio Yépez Ortiz; así como por la lucha del gobierno federal en contra del robo de combustible, también denominado como “huachicoleo”, actividad principal de “El Marro”.

De acuerdo con autoridades estatales, la entidad es disputada por al menos cinco organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), Cártel del Golfo (CDG) y algunas células remanentes de Los Zetas.

Aunque cada cártel ha logrado consolidar zonas de influencia, el de Jalisco Nueva Generación liderado por Nemesio Oseguera Cervantes ha intentado apoderarse del estado, por lo que José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima le ha hecho frente a sangre y fuego.

A esta batalla se han sumado las otras organizaciones, encabezadas por el Cártel de Sinaloa, con la intención de reforzar a “El Marro” y sacar a “El Mencho” de Guanajuato. Es justo esta guerra la que tiene a la entidad enlutada y bañada en sangre. (Fuente: infobae.com)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...