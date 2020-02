Van más de 300 amparos interpuestos contra ley que obliga a empresarios a rentar ‘contenedores inteligentes’ en Cancún

Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- Por lo menos 300 amparos se han interpuesto ya contra el artículo 135 de la Ley de Hacienda y podrían sumarse más contra los cobros excesivos por recoja de basura, informó Iván Ferrat, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo.

Recordó que se han tenido diferentes reuniones con autoridades municipales y con el Congreso local, incluida la de este martes a mediodía. Se está planteando la modificación del artículo 135 para que quede como se había enviado desde el municipio en un principio, con lo que el tema de los contenedores quedaría de forma opcional, ya que permanecería en el reglamento.

“Todavía no se llega a una conclusión, se sigue negociando y en cuanto a los amparos estimamos, no te puedo dar una cifra exacta porque no llevo todos los datos de los juicios, pero seguramente sí serán más de 300 amparos que han ingresado (…) son dos procesos, uno contra la ley del 27 de diciembre y otro cuando te afecta en el acto (por cobros excesivos)”, declaró.

Estos amparos, reiteró, son contra la publicación del 27 de diciembre, que de hecho hoy es el último día en el que se pueden presentar,

Y agregó que posiblemente también iniciaron un segundo proceso, los de establecimientos que han iniciado el trámite de sus licencias de funcionamiento y cuando reciben su estado de cuenta con sumas por arriba de lo habitual. (Noticaribe)

