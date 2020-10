‘Limpia’ en Sedena hasta que EU demuestre acusaciones contra Cienfuegos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá una “limpia” en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta que se demuestren las acusaciones de nexos con el narcotráfico por parte del general Salvador Cienfuegos, publicó publimetro.com.mx.

Pero señaló que en caso que se demuestre que hay funcionarios relacionados con estos señalamientos, serán retirados y ser sometidos a juicios, pues reiteró que no se protegerá a nadie.

-Presidente ¿Habrá limpia una limpia al interior de la Sedena?”, se le cuestionó.

-“No, hasta que sepamos quiénes participaron, si (con) las pruebas que tiene Estados Unidos se demuestra de que el general secretario del gobierno anterior, del presidente Peña, está involucrado, tiene que haber castigo; no tiene porque haber impunidad, porque es un delito grave, muy grave y si hay otros involucrados lo mismo, que tienen que salir en la investigación, si están todavía en activo esos oficiales tienen que ser retirados de su cargo y ser sometidos a juicio para que se cumpla con la ley, que no haya impunidad. Nosotros no vamos a proteger a nadie”.

El titular del Ejecutivo federal señaló que ha planteado al gobierno de Estados Unidos que sea más respetuoso con la intromisión de agencias de ese país con México, pero aseguró que desde que él llegó a la presidencia del país, no ha habido intromisión por parte del gobierno estadounidense.

“Desde ahora lo estoy planteando, que sean más respetuosos. Hasta ahora desde que yo tengo la responsabilidad de la presidencia no habido intromisión”, agregó. (Fuente: pubimetro.com.mx)