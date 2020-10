SIGUE CONFLICTO EJIDAL EN BONFIL: Apelan a la fuerza pública para recuperar oficinas

El ex comisariado ejidal de Alfredo V. Bonfil, Luis Martínez Rocha, manifestó que se utilizará la fuerza pública para recuperar las oficinas del ejido y que la asamblea para elegir al nuevo comisariado será hasta que las condiciones de salubridad lo permitan.

Incluso, Seguridad Publica de Quintana Roo acompañó a la Fiscalía General del Estado para notificarle a los inconformes que tienen una denuncia de protección por amenazas en contra de Luis Martínez Rocha y que deben de presentarse para responder a la denuncia.

“Le vamos a dar seguimiento a una orden de un tribunal agrario que no nos han dejado abrir la casa ejidal, estamos dejando mal a los compañeros ejidatarios y a los terceros perjudicados que han comprado terrenos, se solicitó una orden judicial que mandó el magistrado a la Fiscalía a la PGR y a la Ministerial”, aseveró el comisariado en el periodo 2017-2020.

Aseguró que el problema se desató cuando concluyó su administración el pasado 12 de junio, pero se excusó que no podían realizar la asamblea de elección por temas de la pandemia.

“Fue porque yo terminé 12 de junio de este año, pero por las condiciones de la Pandemia no podíamos hacer la asamblea, por lo tanto no hay ningún comisariado hasta ahorita, nosotros estamos en la disposición de hacer la asamblea cuando estén las condiciones por eso el Magistrado dio esa orden, sin ellos no la acatan sería un desacato federal lo que estarían haciendo estas personas”, señaló.

A raíz d ellos problemas que se han desatado, donde incluso se ha registrado violencia en la casa ejidal, Martínez Rocha dijo que interpuso denuncias por amenazas en contra de los ejidatarios Lorenza Berumen, Gilberto Córdova, Rosario Monreal, Marcos Alemán, Benito Estrada, pues señaló que desde que se dio la orden del Semáforo Rojo tienen tomada la casa ejidal.

“Hay demandas sobre demandas, le hacen creer a la gente que ellos son los nuevos comisariados, no ha habido ninguna elección, lo que ellos hacen es un desacato y están usurpando funciones, ya están haciendo reuniones masivas, sin cubrebocas y sin nada, esta gente negligente no ayuda a la gente”, concluyó el excomisariado. (Agencia SIM)