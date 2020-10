Admiten la primera demanda para aplicar la extinción de dominio en predio utilizado para venta de droga en QR, anuncia fiscal

CANCÚN, MX.- En un mensaje grabado difundido en redes sociales, el fiscal general del Estado, Oscar Montes de Oca, destacó que el pasado 14 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia admitió la primera demanda para aplicar la extinción de dominio.

Aunque no detalló de qué propiedad se trata, por las fechas podría tratarse del desalojo de un hombre en Tulum, de un sitio de camping, supuestamente con golpes en su contra y de sus trabajadores.

El fiscal afirmó que en el terreno de forma reiterada se efectuaba venta de droga y su aseguramiento “sienta un precedente”, pues golpea los espacios y el patrimonio de la delincuencia organizada.

El terreno quedará asegurado en tanto se efectúa el proceso y en caso de lograr una sentencia, será entregado al estado, sin compensación alguna para el propietario. Lo anterior se realiza acorde a la última reforma federal en materia de extinción de dominio.

Aunque no indica siquiera el municipio donde ocurrió este hecho, es de destacar que la mañana del 15 de octubre, o un día después de la fecha indicada por el fiscal, un hombre en Tulum, Víctor Chávez, propietario de “Camping Chávez”, denunció que personal de la Policía Ministerial ingresó a su propiedad y lo agarraron a golpes, para luego expulsarlo de la misma.

“Me tiraron al suelo, me golpearon e incluso me dijeron que era de parte de Jorge Kahwagi y Antonino Almazán Arteaga, incluso que ellos les iban a dar un lotecito, mientras me seguían golpeado; posteriormente llegó la Cruz Roja y me brindaron auxilio”, declaró en su momento.

El propietario dijo que se trataba de un proceso “viciado”, en el que la autoridad aseguraba que se realizaron disparos al interior del lugar, hecho que él asegura es falso. (Agencia SIM)