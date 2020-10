Buscan imponer a hermana de Medina Mora en la UNAM; alumnos aseguran que en 20 años no la han visto en su facultad

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Profesores, investigadores y hasta alumnos rechazan a María Elena Medina Mora –hermana del ex ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora– como directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien actualmente forma parte de la terna para dirigir la institución y quien goza del respaldo del actual rector, Enrique Graue, publicó publimetro.com.mx.

Testimonios de docentes y estudiantes recabados por Publimetro, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, aseguran que en 20 años no han visto a Medina Mora en la facultad, y que sólo se ha dedicado a impartir posgrados y a apoyar en algunas tesis; sin embargo, no tiene acercamiento con los alumnos.

“(Medina Mora) nada tiene que ver con la facultad; ni siquiera su formación es de la UNAM, ella viene de la Universidad Iberoamericana, toda su vida académica la ha hecho afuera, no sé por qué cobra con nosotros si no se aparece en la institución. No recuerdo ni siquiera una conferencia presencial que haya dado”, indicó José, profesor de la facultad desde hace más de 20 años.

Además, la hermana del ex ministro hizo casi un copy paste del proyecto del ex director, Germán Palafox. Incluso, la doctora copió hasta las propuestas fallidas de dicho plan de trabajo, como el impulsar la aprobación de cuatro materias, la cual fue rechazada por el consejo técnico en el proceso anterior.

“En el plan de la doctora Medina Mora no hay política de paridad de género ni de erradicación de violencia, a pesar de que recientemente hubo una toma en las instalaciones para protestar contra el acoso hacia las mujeres”, refirió Raquel, investigadora de la facultad.

María Elena Medina Mora fue integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, titular del Instituto Nacional de Psiquiatría y actualmente es jefa de Departamento de Psiquiatría y Salud Mental.

SIMULACIÓN

Además de María Elena Medina Mora, Silvia Morales Chainé, profesora de psicología, y María del Carmen Montenegro Núñez, profesora y consejera técnica de la Facultad, también contienden para alcanzar la dirección de la facultad.

Sin embargo, Morales Chainé –quien actualmente tiene una denuncia abierta en su contra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por discriminación y hostigamiento laboral– ha hecho actos de proselitismo en favor de Medina Mora, lo que hace aún más dudoso el libre proceso de elección, el cual se decidirá este viernes y se dará a conocer a toda la comunidad universitaria el próximo el lunes.

“Morales Chainé es una de las figuras más fuertes de la dirección anterior, por lo que hay preocupación porque volveremos a las mismas prácticas de nepotismo e intereses políticos externos a la UNAM. Incluso, estudiantes ya estamos hablado de una posible huelga virtual por todos los actos de corrupción que hay dentro de la institución”, indicó Rodrigo, alumno de la Facultad de Psicología.

LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN

Además de todo esto, la comunidad de la facultad rechaza que el nuevo director esté vinculado con un actor político que ha sido señalado por actos de corrupción y lavado de dinero.

Incluso, Santiago Nieto Castillo, titular de la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que se abrió una investigación en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos por narcotráfico, luego de detectar una red de corrupción que lo vinculaba con Eduardo Medina Mora.

“Nosotros llegamos a Genaro García Luna con la investigación de Medina Mora. En esa investigación, los propios agentes de la DEA son los que me dicen que busquemos la relación entre Genaro García y Medina Mora, que después se pelearían al inicio de sexenio de Felipe Calderón”, indicó.

Además, aseguró que el ex ministro de la SCJN protegía “a personas o grupos relacionados con el gobierno anterior”. (Fuente: publimetro.com.mx)