LE HA FALTADO ‘MANO FIRME’ A MARA LEZAMA: El tema de la basura no se resuelve con ‘bomberazos’, critica el PAN

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Benito Juárez, Cristian Pérez, dijo que a la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, le ha faltado mano firme para resolver el problema de la basura que enfrenta a Cancún en este momento.

Añadió que los ciudadanos ya no pueden seguir soportando esta situación que pone en riesgo la salud de miles de familias por la contaminación que tiene Cancún en sus calles.

Luego de que el ayuntamiento de Benito Juárez no se ha dado abasto para atender el problema de recolección de basura a pesar de que la empresa concesionaria, Intelligencia Mexico ya entró en funcionamiento con sus unidades, el líder panista consideró que este tema no se resolverá mientras la autoridad municipal no tome medidas de fondo.

“Se tiene que tener mano firme por parte de la presidenta municipal para que puedan llegar a un resultado que beneficie a los ciudadanos, el tema de la basura no se resuelve con bomberazos, tenemos un serio problema y el ayuntamiento también tiene que seguir los cauces legales para resolver la problemática”, señaló.

“No se trata de indemnizar como dicen las autoridades a la empresa concesionaria y otorgarle cientos de millones de pesos cuando es obvio que no han cumplido y hemos sido los afectados, hay que encontrar esas formas jurídicas y hacerlas valer para que no sean los ciudadanos los que paguen la consecuencia por la cancelación de esta concesión a la empresa”, abundó.

Añadió que desde que el ayuntamiento de Benito Juárez asumió el servicio de recoja de basura, sólo se cumplieron los primeros tres días y actualmente la situación se ha complicado en las calles de la ciudad.

Por otra parte, también señaló, que se tiene qué poner mano firme en torno al destino final de la basura y la saturación inminente que ya registra al actual celda del relleno sanitario para evitar otra contingencia en la ciudad y no haya sitio a dónde llevan los desechos. (Noticaribe)