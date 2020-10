Propondrá Lili Campos crear una comisión que investigue y exija transparencia a Laura Beristain por el proyecto de remodelación de la Quinta Avenida

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras lamentar que su intervención en el tema de la remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen sea considerada como protagonismo político, la diputada Lili Campos Miranda anunció que propondrá la integración de una comisión investigadora -que ella presidirá- para exigir a la autoridad municipal de Solidaridad que transparente los contratos de obra, presente el proyecto completo y los tiempos de conclusión.

Cuestionada sobre el riesgo de politizar el tema de la Quinta Avenida, tomando en cuenta sus aspiraciones a la presidencia municipal, afirmó que estos no son momentos de hablar de aspiraciones ni de temas electorales; “hay que ser honestos y hoy la problemática es real no podemos burlarnos y no tener sensibilidad con la sociedad que lamenta los problemas” generados por la remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

Desafortunadamente la política y los políticos creen que todo es protagonismo, que todo es por aspiraciones pues que lo siguen creyendo pero duele escuchar todas las quejas de organizaciones y sectores sobre los inconvenientes que ha generado la obra, subrayó.

Campos Miranda señaló que, luego de recorrer la Quinta Avenida y escuchar la queja de los sectores, propondrá la integración de una comisión investigadora que ella encabezará para que la autoridad presente el proyecto completo, los tiempos de terminación y transparente las licitaciones y adjudicaciones

Afirmó que los resultados de esta comisión investigadora serán inmediatos ya que se acerca la temporada alta vacacional y se ofrecerá una mala imagen al turismo.

Las condiciones en las que se encuentra la avenida es como darle una puñalada al corazón económico de Playa y lo digo no como Lili sino como diputada, afirmó. (Noticaribe)