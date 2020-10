Mujer víctima de trata y prostitución en Yucatán exige justicia en Palacio de Gobierno

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Frente al Palacio de Gobierno, este día, integrantes de colectivos feministas se unieron a Samy, mujer víctima de trata y prostitución desde los 12 a los 18 años para pedir justicia por su caso, pues afirman que autoridades estatales hacen oídos sordos a su petición, mientras su vida corre peligro.

Uniendo sus voces gritaron en la Plaza Grande “Ni una más, ni una más”, al tiempo que Samy Guadalupe también dijo que no quiere que otra mujer pase por lo que pasó ella y agregó “no quiero ser una muerta más”.

Sami Guadalupe Trujillo Franco, dio a conocer su caso recientemente y acusa que por casi seis años, cuando ella era menor de edad, su tía la prostituía en Yucatán, Campeche y Tabasco.

Sin embargo, a pesar de que logró huir, hoy a sus 21 años ha sido amenazada por Bernardo, el primer hombre que abusó de ella sexualmente y quien pagó por el hecho.

Además, de las amenazas, la joven ya fue golpeada e intentó ser secuestrada, pero al realizar las denuncias correspondientes y también pedir custodia, no ha recibido atención, pues por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguran que no hay pruebas suficientes para detener a sus agresores.

Ella ha otorgado nombres completos y referencias de dónde podrían hallar a las personas, sin embargo, no ha procedido la detención correspondiente.

En esta manifestación, ella denunció que el mismo gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, ha ignorado su caso y tampoco ha fijado una postura al respecto, sobre todo, cuando hay posibilidades que hayan más casos de este tipo en la entidad.

Además de la manifestación, la joven entregó una carta en el Palacio de Gobierno y en ella menciona lo siguiente:

“Lo que está frenado en Yucatán no es la violencia en contra de las mujeres, lo que está frenado es la justicia en la atención que nos merecemos niñas y mujeres, como mi hija, mi persona y la de muchas más. Viva me quiero. No quiero que me maten. Las niñas y mujeres de Yucatán, merecemos una vida libre de violencia”.

De igual forma, Samy denunció que no ha recibido un trato digno en las dependencias a las que ha recurrido a denunciar, sino caso contrario, la han revictimizado. (Noticaribe)