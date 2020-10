Huracán ‘Zeta’ entra con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora

CANCÚN, MX.- El huracán Zeta, que lleva vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 m/h), tocó tierra en la Península de Yucatán alrededor de las 10 de la noche (hora del centro de México), indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, publicó noticieros.televisa.com.

Hurricane #Zeta makes landfall along the coast of the Yucatan Peninsula of Mexico just north of Tulum with estimated maximum winds of 80 mph. Follow the latest information at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/81KUM0oQ5o

