ALFARO, EL OTRO ‘BRONCO’: Anuncia consulta para romper el pacto federal… a sugerencia de AMLO

JALISCO, MX.- Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, aseguró que hará una consulta a los habitantes de la entidad para saber si están de acuerdo con romper el pacto federal, tal y como lo propuso esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar que haya democracia, publicó pulsoslp.com.mx.

“Escuché la respuesta del Presidente en la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el Presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación”, dijo.

En un breve mensaje a medios de comunicación, el mandatario jalisciense afirmó que comparte la opinión de López Obrador sobre preguntarle a la gente su postura respecto al tema. Por ello, reiteró que comenzará con el proceso para realizar la consulta.

“Le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy”, subrayó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador retó hoy a los 10 gobernadores que forman la Alianza Federalista a que si son demócratas, le pregunten a la gente en sus estados si quieren abandonar el pacto federalista.

“Están en su derecho” de retar al Gobierno federal. “Nada más que no hay posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero, porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el ´mandar obedeciendo´”, dijo el Presidente.

Segundo, agregó, porque sería una reforma que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que tendría que resolver el Poder Judicial.

“¿Qué está sucediendo? Que estamos en temporada de elecciones y se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo. Respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación. No hay nada que temer porque la gente ya no se deja manipular. Aún cuando a nuestros adversarios los medios de información les den todos los estados, ya la gente está muy consciente, la gente está muy avispada”, continuó López Obrador.

-¿No se reuniría usted con ellos? –le cuestionó una reportera.

–No, porque no hay materia. Los están atendiendo el Secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial. Yo voy a cuidar la investidura –afirmó el mandatario.

“Reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos Presidente. Negarse al diálogo republicano sí lastima la investidura presidencial”, respondió Enrique Alfaro más tarde.

“Es una actitud propia de la temporada electoral. No sé que estén viendo, sintiendo, qué les estará pasando, y andan muy nerviosos, pero no sólo ellos, sino el FRENA 1, FRENA 2, los medios con excepciones, están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados”, añadió AMLO.

Ayer, los gobernadores de 10 de la Alianza Federalista llevaron a cabo actos en cada uno de sus estados, con el fin de reclamar diferentes acciones del Presidente, así como “la falta de diálogo con ellos”, pues esto “pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”.

Los gobernadores solicitaron que exista un diálogo más profundo con el Gobierno federal y así construir mejores acuerdos. “No estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte”, dijeron en un comunicado.

Previamente arremetieron contra los recortes en el presupuesto y “el centralismo” que perciben del Gobierno federal, liderado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Cerramos filas ante los embates del Gobierno central y sumamos la voz a otros nueve estados de la República para exigir al Presidente que nos reciba, nos escuche y genere condiciones para que se corrija el presupuesto”, expresó el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

En un acto en la capital chihuahuense, Corral, quien durante las últimas semanas ha mantenido un duro enfrentamiento con López Obrador por el Tratado de Aguas con Estados Unidos, dijo que están “listos para dar la batalla política y jurídica” contra el Presidente.

La Alianza Federalista, que fue creada por gobernadores molestos con el manejo de la pandemia de la COVID-19 por parte del Gobierno federal, está compuesta por Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, diez de los 32 estados del país. (Fuente: pulsoslp.com.mx)