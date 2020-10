Devuelven la arena que el huracán ‘Zeta’ sacó de las playas de Cancún

CANCÚN, MX.- Calles y avenidas con gran cantidad de arena fue el saldo del huracán Zeta a su paso por el Estado, sin embargo, al día de hoy ya se ha devuelto el 80% a las playas, luego de arduos trabajos a cargo de los Servicios Públicos Municipales y la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

De momento, sólo cuatro playas están abiertas con sus torres guardavidas: Playa del Niño, en Puerto Juárez; Playa Las Perlas, Playa Marlín y Playa Delfines, señaló Vagner Elbiorn, director de la Zofemat, en entrevista con el noticiero Origen.

Indicó que a diferencia de Delta, Zeta presentó rachas muy fuertes de viento que causaron daños estructurales, derribaron palmeras, palapas y torres guardavidas, tuvo rachas menores, pero continuas, estuvo más tiempo encima de Quintana Roo, sus vientos estuvieron soplando más tiempo la arena, que se fue a las calles y al bulevar Kukulcán.

Con palas y carretillas, la Zofemat y Servicios Públicos Municipales recogieron toda la arena, que fue trasladada en camionetas. Se tuvo que subir maquinaria pesada en el caso del bulevar Kukulcán para poder retirar gran cantidad de arena que estaba muy húmeda, se tuvo que cribar para “soltarla” y limpiarla de clavos, vidrios, hojas y otros materiales y devolverla a las playas tal como estaba, en las mejores condiciones para prevenir accidentes.

Si bien no se observa tanta la gente en las playas, por la pandemia, el director de la Zofemat comentó que las personas han seguido cabalmente el protocolo de la covid-19, que consiste en que antes de entrar al arenal deben usar cubrebocas y guardar la sana distancia; a todos se les toma la temperatura y se les coloca gel antibacterial.

Ya dentro del arenal pueden quitarse el cubrebocas, hay contenedores de color rojo para los que son desechables. Sólo pueden entrar grupos de cinco personas que deben mantener una distancia de tres metros entre sí.

“Lo que sí molesta a la gente es que no hay bebidas alcohólicas, pero seguimos en semáforo amarillo”, comentó Vagner Elbiorn.

Por otro lado, sobre la iniciativa del Gobierno Federal de imponer multas de hasta más de un millón de pesos a las propiedades que están pegadas entre sí y que no cuentan con el libre paso a las playas, comentó que la ley federal siempre ha existido pero que ahora hicieron una modificación, y que en el caso de Cancún no afectará porque hay 12 accesos a playa.

“Tenemos 28 kilómetros de frente de playa con 12 accesos en Cancún, no hay problema para pasar, desde Puerto Juárez hasta playas como Marlín, Ballenas o Las Perlas existen estos accesos, pero si se decide que tienen que hacer los pasos de servidumbre o boca calle a mar es un tema de servidumbre, es federal, la Semarnat tendría que hablar con hoteles y restaurantes, no nos compete a nosotros como municipio”, aclara.

Explica que no está muy clara la ley porque no estipula cada cuántos metros o kilómetros tiene que haber accesos. “Si dicen cada kilómetro, no los hay, pero siempre ha habido el libre tránsito en todas las playas, no hay una barda que te impide transitar libremente”, concluye. (Infoqroo)