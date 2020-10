HERRERA ATIZA EL FUEGO: Actual pacto fiscal es de Calderón y lo aprobó el PAN

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público, se dijo sorprendido de que los cuestionamientos sobre la coordinación fiscal del Gobierno federal con los estados provenga, principalmente, de miembros del Partido Acción Nacional (PAN), publicó sinembargo.mx.

En una serie de mensajes, a través de su cuenta de Twitter, el funcionario lanzó cuestionamientos a la postura de los 10 Gobernadores que conforman la Alianza Federalista que plantean abandonar el pacto federal en caso de que no se atiendan sus quejas ante los recortes de presupuesto para 2021. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al respecto que esta posibilidad no es viable, pero los invitó a consultar a ciudadanos si están de acuerdo.

“En días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros”, escribió Herrera. Aclaró que, contrario a lo señalado por los mandatarios locales, el acuerdo fiscal prevaleciente “no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces Presidente Felipe Calderón”.

En días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros. Aquí un par de observaciones: — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) October 28, 2020

El Secretario de Hacienda recordó su postura de evitar “politizar estos temas”, pero manifestó que “no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”. En ese mensaje adjuntó una lista de la votación en el Senado y la Cámara de Diputados por la reforma a las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

En San Lázaro, con un quórum de 441 legisladores, a favor votaron 440, en contra ninguno y una sola abstención. La mayoría en la cámara baja la tenía el Partido Acción Nacional (PAN) en aquel momento, de los que 187 legisladores avalaron las reformas y registró la única abstención. Les apoyó el voto del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 110 a favor y 17 ausencias; además de los 90 sufragios a favor del Partido de Revolución Institucional (PRI) y sus 16 abstenciones.

“En lo personal, nosotros estamos por iniciar, con los Secretarios de finanzas de los estados, una discusión técnica del pacto fiscal que busque un sistema más justo y equitativo para todos”, expresó el Secretario Herrera.

Esta mañana el Presidente López Obrador advirtió que no le va a entregar el presupuesto a los Gobernadores, mucho menos a los que no aprobaron en su momento que se dieran becas y apoyos directos a la población. Y dijo que no se le debe nada a los 10 gobernadores que lo confrontan: “ni un peso”, aseguró.

“¿Cómo les vamos a entregar lo que corresponde al Gobierno federal a los estados si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron pensiones a los adultos mayores, partidos que votaron en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores, que votaron en contra de entregar pensiones a niñas y niños con discapacidad, que votaron en contra de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos, que votaron en contra de que los medicamentos fueran gratuitos? A esos no les parece”, afirmó.

Durante su conferencia matutina, López Obrador recordó que a la entrega de los apoyos “le llaman populismo, paternalismo, porque se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba, que el pueblo no cuenta”. Ante dicha situación, sostuvo que “no vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público que es dinero de todos”.

Ayer, AMLO retó a los 10 gobernadores que forman la Alianza Federalista a que si son demócratas, le pregunten a la gente en sus estados si quieren abandonar el pacto federalista, tal y como ellos lo propusieron un día antes, cuando llevaron a cabo actos en cada uno de sus estados, con el fin de reclamar diferentes acciones del Presidente, así como “la falta de diálogo con ellos”.

Hasta ayer, los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”; de Colima, José Ignacio Peralta, y Aguascalientes, Martín Orozco, informaron que ya analizan realizar una consulta ciudadana para saber si los habitantes de sus entidades desean abandonar el pacto federal. Además, Silvano Aureoles, de Michoacán, se sumó a la iniciativa de Jalisco, donde Enrique Alfaro afirmó por la mañana del martes que sí la llevará a cabo.

Por si tienen curiosidad les dejo aquí una liga de los legisladores que votaron en ese entonces por esta reforma. Diputados:https://t.co/y2Qc5N2KI3 Senadores:https://t.co/gXJ8m7dDnM — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) October 28, 2020

(Fuente: sinembargo.mx)