LORET DE MOLA COMPARECE POR EL CASO FLORENCE CASSEZ: Aquello fue un montaje y no mi cuenta, dice

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El periodista Carlos Loret de Mola informó que ayer compareció por el montaje realizado el 9 de diciembre de 2005 en el noticiero “Primero Noticias” de Televisa para mostrar “en vivo” la detención de Florence Cassez y su pareja sentimental, Israel Vallarta, a quienes autoridades involucraron en presuntos secuestros; el comunicador también denunció una serie de ataques del Presidente López Obrador, publicó sinembargo.mx.

“Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años”, informó esta tarde Loret de Mola en sus redes sociales.

“Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años, yo cometí un error periodístico, no me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”, expuso en un video de 4 minutos y 20 segundos de duración.

El periodista reconoció que este fue “el más grande de los errores” que cometió, pero denunció que eso le ha costado una serie de ataques del Presidente.

“No puedo negar el ataque sistemático y permanente del Presidente López Obrador y sus personeros hacen UQEcontra mí, usando este tema del caso Cassez y el montaje y lo han venido haciendo cada que nosotros prestamos un reportaje bien documentado, sacan Cassez, una cosa que sucedió hace 15 años y hasta el Presidente se trepa en el asunto y juguetea con la idea de que ‘no lo vamos meter a al cárcel, si no lo metieron con García Luna, ahora con Pío…”, añadió.

Detalló que compareció durante siete horas y expuso lo que sabía del tema.

“Comparecí, fue Israel Vallarta, acusado de secuestro y detenido en aquellos tiempos, quien me hizo las preguntas, me hizo 44 preguntas, fueron 7 horas de comparecencia. Y durante toda la comparecencia no se presentó una sola prueba, un solo testimonio directo diciendo que yo hubiera armado, montado, sido cómplice, una y otra vez insistieron en el asunto de ‘cómo es posible que no te hayas dado cuenta’. Yo hice las explicaciones que tenía que hacer sobre este tema”, dijo.

EL MONTAJE, SEGÚN UNA TESTIGO

En diciembre de 2019, la periodista Laura Barranco, quien trabajó con Loret de Mola de 2000 a 2006, narró que la responsabilidad del montaje no fue solo de los periodistas que participaron, como Carlos Loret de Mola (conductor de “Primero Noticias”), Pablo Reinah (reportero) y Azucena Pimentel (productora), también de Televisa.

“La responsabilidad del montaje fue tanto de los periodistas que participaron y de Televisa, y no nada más en este caso sino por toda una serie de montajes como el fraude de 2006, maquinado y orquestado desde Televisa. Tiene que haber una sanción social”, destacó Barranco, quien fue coordinadora de información en “Primero Noticias”.

Para Barranco, Televisa debe hacer un uso correcto de la concesión que el Estado mexicano le otorgó y debe responder por el engaño a miles de mexicanos que siguieron de cerca la detención de los supuestos secuestradores.

“Simplemente hay que ver los términos en los que se da una concesión a un grupo de empresarios, es una concesión del espectro radioeléctrico y donde el Estado es el dueño. Ellos (empresas) deben de responder por el uso que hacen del espectro y el mal uso también y tiene que haber sanciones específicas”, consideró entonces.

Este miércoles, luego de conocer la versión de Carlos Loret de Mola sobre su comparecencia, Barranco expuso en su cuenta de Twitter:

“Pues qué les digo, @CarlosLoret es un mentiroso consagrado. No pierdo la esperanza de que se aclare judicialmente lo ocurrido. Él y su entonces amante @pimentela_ fueron cómplices de García Luna y Cárdenas Palomino https://t.co/to30u2G0X8”.

