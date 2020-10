Por huracanes, apicultores de Lázaro Cárdenas registran pérdidas de producción de miel

KANTUNILKÍN, MX.- La tormenta tropical “Gamma” y los huracanes “Delta” y “Zeta” afectaron seriamente la producción de miel en el municipio de Lázaro Cárdenas y a más de 300 apicultores, quienes ya dan por perdida la cosecha del dulce de noviembre hasta mayo próximo, anticipó Benjamín Euan Yam.

El presidente de los pequeños apicultores cardenenses añadió que en el monte no existe floración pero, no solo eso, no hay árboles o arbustos que puedan lograrlo en las próximas semanas, porque los vientos de los huracanes los acabaron.

De acuerdo con el panorama, tendrán que retoñar, reverdecer y florecer, proceso que podría llevar, al menos tres meses, durante los que tendrán que alimentar a las abejas para que no emigren o mueran.

El apicultor señaló que tanto los productores de miel de abejas africanizadas, como las de sin aguijón o, conocidos mayormente como como abejas maya, ven perdida la próxima producción de miel y podrían reponerse hasta el próximo año por falta de floración.

“Ahora nos corresponde alimentar a las abejas con el polen que ellas mismas producen y un producto conocido como apis o, de lo contrario, pueden emigrar y en el peor de los casos morir, representando más pérdidas económicas al sector apícola”, dijo.

Euan Yam alertó que los productores de miel no cuentan con algún tipo de apoyo de las dependencias de los tres niveles de gobierno y tampoco con recursos suficientes para alimentar a sus abejas en los próximos tres meses.

“El polen que las abejas han producido ahora sirve para alimentar a estos insectos, pretendíamos darles otro uso para el consumo humano, pero los huracanes nos afectaron seriamente y para conservar nuestros apiarios tendremos que dárselos para su alimentación”, reiteró.

Finalmente comentó que los más de 300 apicultores pasan la misma situación de tal forma que alrededor de mil colmenas de abejas están en riesgo por la afectación de los huracanes al dejar sin floración árboles y todo tipo de arbustos desde selva alta, mediana y baja. (Infoqroo)