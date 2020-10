Poblado de Lázaro Cárdenas pide plan emergente para reparar calles afectadas por los huracanes

KANTUNILKÍN, MX.- Las lluvias que trajeron los recientes fenómenos climáticos dejaron intransitables varias calles de la comunidad de San Ángel, cuya subdelegada, Filiberta Román dijo que requieren, alrededor de 5 kilómetros de arterias, al menos de terracería, para una mejor movilidad de la población.

Afirmó que el poblado de San Ángel, cercano a la cabecera municipal, requiere más obras y servicios principalmente en las calles que quedaron convertidas en lagunas de lodo, tras esos fenómenos, ya que en varias zonas no puede caminarse.

La autoridad dijo que solicitarán al Ayuntamiento un plan emergente para atender estas y otras necesidades.

“Sé que no sólo mi comunidad requiere de esos servicios, pero necesitamos que nos construyan, al menos, calles de terracería porque las que tenemos quedaron en pésimas condiciones por el exceso de lluvia”.

“Tampoco contamos con un buen alumbrado público porque los vientos derribaron varias lámparas, esperamos que el Ayuntamiento atienda estas peticiones a la brevedad posible porque es una necesidad que tenemos todos los vecinos de nuestra comunidad”, dijo.

Finalmente, aseguró que los habitantes la presionan “e incluso me han pedido que renuncie porque, según ellos, no hago nada, pero mi labor es solo de gestión. Además, el Ayuntamiento tiene 34 comunidades por atender y no es fácil que, a la primera, nos tome en cuenta y, a pesar de eso, insistiremos en que atiendan nuestras peticiones”, finalizó. (Infoqroo)