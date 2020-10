Rebrote de COVID-19 en QR sería más devastador que un huracán, asegura la Coparmex

CANCÚN, MX.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex ) en Cancún, Sergio León Cervantes, pidió a las autoridades municipales recalcar a los benitojuarenses que no relajen las medidas impuestas para evitar la propagación o rebrote del coronavirus, pues un escenario así podría ser, incluso, mucho más devastador que un huracán, ya que el municipio o la entidad podría retroceder al semáforo naranja o rojo dentro del sistema de medición epidemiológico.

Manifestó que en tanto las afectaciones que se registran con un fenómeno climatológico son parciales, la situación llegaría a ser mucho peor si se presenta un rebrote de covid-19.

“Aquí lo más importante y lo que sí nos puede afectar es que no estemos llevando el mensaje a la ciudadanía de la sana distancia, del uso del cubrebocas, de lavarse las manos, es muy importante no hacer reuniones, porque puede ser un huracán devastador y que nos pase lo que les está pasando a otros estados del país, ya no a otros países, en el que tuviéramos que regresar nuestro Cancún, nuestro Quintana Roo, a un semáforo naranja o peor aún a un rojo”, advirtió.

Si bien dijo que es obligación de las autoridades exhortar e informar constantemente a la población y formular llamados, también es parte fundamental que la misma población entienda y ponga de su parte para respetar y, sobre todo, llevar a cabo las medidas y lineamientos sanitarios, ya de todos conocidos, porque se ha podido ver a grupos de cancunenses que prácticamente se han relajado en cumplir tales protocolos.

El líder empresarial apuntó que sería lamentable, sobre todo cuando ha comenzado una recuperación gradual, más que el huracán meteorológico, el huracán de la covid-19, que podría hacer más daño. Es importante llevar ese mensaje a la ciudadanía, que no baje la guardia, que no se relaje y que hoy más que nunca se cuide, porque están en riesgo la salud, la economía y cómo nos ven los turistas nacionales e internacionales y eso podría ser más devastador. (Infoqroo)