Traslado de árboles no requiere de MIA: Fonatur

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La reubicación de los árboles que están sobre la carretera Cancún – Tulum y que serán trasladados al bulevar Kukulcán, se inicia en fase de prueba y no requerirán de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aseguró el director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela.

Lo anterior una vez que han concluido con el balance de los daños ocasionados en la zona hotelera de Cancún por el huracán Delta y Zeta, mediante este proceso se estará subsanando la perdida de vegetación y que tengan un impacto social.

“Esta es una labor que requiere de una gran responsabilidad, porque primero tenemos que distinguir las especies endémicas de la zona que es lo óptimo que se tendrá que trasplantar y llevar para que tengan un beneficio ambiental, que den zona, que den contención de tierra para evitar erosión, en general que cumplan con su función ambiental y ase hará con las especies que tiene mayor posibilidad de sobrevivir”, expuso.

Abundó que han comenzado a realizar las pruebas pilotos en coordinación con los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos, porque ellos han indicado donde los servicios ambientales de estos árboles serán de mayor beneficio.

“No es un trabajo fácil -explicó-, empezaremos con pruebas pilotos y estaremos en los próximos 15 días ya empezando con un programa del cual no sabemos del tiempo de duración, no estamos quitando un individuo de una zona, sino que estamos moviendo eses beneficio ambiental a una zona donde tiene mayor impacto”.

Alejandro Varela agregó que no necesitarán de permisos ambientales para llevar a cabo el trabajo de remoción de los árboles, dado a que están en una zona ya impactada y que los individuos arbóreos no son selvas, sino que fueron plantados indebidamente cuando se hizo la carretera, pero que además dijo, que por las características de esta arteria y el número de vehículos que circulan, no debería tener estos árboles que representan un grave riesgo para los conductores en caso de algún percance. (Noticaribe)